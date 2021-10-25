بطولة إسبانيا: برشلونة يعلن إصابة دي يونغ في الفخذ
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برشلونة (أ ف ب)
وقال "بلوغرانا" في بيان إن دي يونغ يعاني من "تمدّد في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن"، دون تحديد مدة غيابه.
ومن المتوقع أن يغيب دي يونغ عن رحلة الفريق الكاتالوني لمواجهة رايو فايكانو مساء الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة.
ولعب الهولندي (24 عاما و36 مباراة دولية) أساسيا ضد ريال مدريد الأحد، لكن تم استبداله بسيرجي روبرتو في الدقيقة 77.
خاض دي يونغ 11 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، جميعها أساسيا. لم يكن متاحًا هذا الصيف قبل بداية الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.
© 2021 AFP