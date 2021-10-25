بطولة إيطاليا: مهاجم نابولي أوسيمهن ضحية هتافات عنصرية من جماهير روما

فينسينزو بينتو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن خلال مباراة فريقه أمام روما في الدوري الإيطالي على الملعب الاولمبي في العاصمة الإيطالية في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

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روما (أ ف ب)

وأفادت الرابطة في بيان انه بشأن "الهتافات التمييزية ذات الطابع العنصري التي استهدفت اللاعب فيكتور أوسيمهن"، قرر القاضي الرياضي في الرابطة إجراء تحقيقات إضافية، كلف بها المدعي العام للاتحاد المحلي للعبة، لتحديد "بالتفصيل مدة ومدى" هذه الهتافات.

وحددت الرابطة أن هذه الهتافات العنصرية "لم تتجدد بعد المطالبة بالتوقف عنها" وأشارت إلى "تعاون روما من أجل التعرف على المسؤولين".

وعادت الهتافات العنصرية والمسيئة للاعبين والتي تكررت مراراً في الأعوام السابقة، إلى الملاعب الإيطالية منذ بداية الموسم الجديد، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وكان أبرز ضحايا هذه الهتافات في الأسابيع الأخيرة حارس مرمى ميلان الدولي الفرنسي مايك مينيان وزميله ومواطنه لاعب الوسط تيموي باكايوكو، ومدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي.

ومع تفاقم الوضع، أقرّ قائد ومدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس جورجيو كيليني في مطلع تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي انه يشعر بـ "العار" بعد الإهانات التي تعرض لها كوليبالي في فلورنسا.

كما أفاد نادي مرسيليا الفرنسي أن عدداً من لاعبيه كانوا ضحية هتافات عنصرية خلال مباراته أمام لاتسيو في عقر داره الخميس الماضي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (انتهت بالتعادل السلبي)، مؤكداً في بيان صحافي بوجود "قرينة" هتافات عنصرية، وانه يحتفظ بحق "تقديم شكوى".

وكان روما تعرض لعقوبة مالية قدرها 10 آلاف يورو الإثنين على خلفية تلفظ جماهيره بإهانات ذات "طبيعة إقليمية" ضد نابولي، بحسب ما قالت الرابطة الإيطالية.

© 2021 AFP