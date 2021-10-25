بلينكن يعلن تعزيز الدبلوماسية الأميركية بمواجهة تزايد الهجمات الإلكترونية

رودريغو بوينديا ا ف ب/ا ف ب

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في كيتو في 19 ت1/أكتوبر 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

وكتب بلينكن في رسالة إلى موظفي الوزارة حصلت عليها وكالة فرانس برس "سنعمل مع الكونغرس لإنشاء مكتب جديد للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية" داخل وزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين أن هذه الإدارة الجديدة سيكون على رأسها سفير ستتم المصادقة على تسميته من خلال تصويت في مجلس الشيوخ الأميركي، لافتا إلى أن الإدارة المذكورة "ستركز على مجالات رئيسية ثلاثة: أمن الفضاء الإلكتروني الدولي، والسياسة الرقمية الدولية، والحرية الرقمية".

ومن المقرر أن يلقي بلينكن خطابا الأربعاء حول هذا المحور المتعلق بـ"تحديث" سياسة واشنطن الخارجية، واعدا بتعيين "مبعوث خاص جديد للتكنولوجيات الحاسمة والناشئة". وقد جدد الوزير تأكيد رغبته في بناء "وزارة خارجية تكون مستعدة لتحديات القرن الحادي والعشرين".

من جهته قال برايس إن العالم دخل حقبة جديدة من الشؤون الدولية "ستكون فيها أزمة المناخ، والصحة، والتقنيات الناشئة، بشكل متزايد في قلب المبادرات المشتركة مع حلفائنا وشركائنا، ولكن أيضا في قلب تنافسنا مع منافسينا وخصومنا".

يأتي ذلك في وقت أعلنت شركة المعلوماتية العملاقة "مايكروسوفت" أن مجموعة المخترقين الروس "نوبيليوم" التي شنت هجوما إلكترونيا واسعا في الولايات المتحدة السنة الماضية تشن هجوما جديدا يستهدف منظمات أميركية وأوروبية.

وتتهم الإدارة الأميركية ومايكروسوفت الحكومة الروسية بدعم المخترقين فيما تنفي موسكو ذلك.

© 2021 AFP