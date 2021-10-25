رفع حال الطوارئ المفروضة في مصر منذ 2017

أحمد الربيعي اف ب/ارشيف

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بغداد في 27 حزيران/يونيو 2021

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القاهرة (أ ف ب)

وجاء في بيان للسيسي نشر في صفحته على فيسبوك "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وكانت حال الطوارئ فُرضت في مصر إثر هجومين داميين وقعا في نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية وتبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية.

ومذّاك تجدّد حال الطوارئ كل ثلاثة أشهر.

وكانت مصر فرضت حال الطوارئ عام 2014 في شبه جزيرة سيناء التي تشهد منذ سنوات تمردا إسلاميا يقوده تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية سيناء، الفرع المحلي للتنظيم المتطرف.

وتفرض السلطات في هذه المنطقة حظر تجول يبدأ في بعض أنحائها الشمالية عند الساعة 19,00 (17,00 ت غ).

ومنذ شباط/فبراير 2018 تشن القوات المسلّحة المصرية من جيش وشرطة عملية واسعة "لمكافحة الإرهاب" في سيناء وأنحاء من الصحراء الغربية بين وادي النيل والحدود مع ليبيا.

وتمنح حال الطوارئ الشرطة صلاحيات أوسع على صعيد إجراء التوقيفات والمراقبة ويمكّنها من تقييد حرية التنقل.

وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي حكم البلاد في 2014 بعد اطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

© 2021 AFP