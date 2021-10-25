لندن تخصص 6 مليارات جنيه استرليني لقطاع الصحة

جاستن تاليس ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

ذكر بيان صدر عن وزارة المال أن "ملايين المرضى الذين ينتظرون إجراء فحوصات أو عمليات غير اسعافية سيستفيدون من ضخ 6 مليارات جنيه إسترليني للمساعدة على تجاوز تأخيرات هيئة الخدمة الصحية الوطنية (أن أتش أس) في إنكلترا".

من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 2,3 مليار جنيه استرليني لإنشاء حوالي 100 مركز تشخيص للكشف عن الأمراض التي قد تكون فتاكة، مثل السرطان، و1,5 مليار من أجل "زيادة الأسرَّة والتجهيزات والمراكز الجراحية الجديدة".

فاقم وباء كوفيد-19 الضغط على "هيئة الخدمة الصحية الوطنية"، وهو نظام صحي مجاني سبق أن عانى بالفعل من تأخيرات ونقص مزمن في الموظفين وأسرّة المستشفيات.

في أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة تخصيص تمويل إضافي يبلغ 5,4 مليار جنيه لمساعدة هذه الهيئة في "إدارة الضغوط الفورية للوباء".

وقال سوناك في بيان "نحن مصممون على وضع الخدمات الصحية في مسارها الصحيح وضمان عدم اضطرار أحد إلى انتظار الفحوصات أو العلاجات المهمة".

© 2021 AFP