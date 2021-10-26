الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يواصل صحوته وكليبرز يستعيد التوازن

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو خلال المباراة ضد ميامي هيت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

على ملعب "غاينبريدج فيلدهاوس" وأمام 17900 متفرج، وفرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما لمباراة فريقه ضد بايسرز وكان على بعد تمريرة حاسمة من الـ"تريبل دابل" حيث سجل 30 نقطة مع 10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وساهم كريس ميدليتون وغرايسون ألين في الفوز الثاني تواليا لباكس والثالث هذا الموسم بعد خسارته المذلة في المباراة الثانية أمام مضيفه ميامي هيت 95-137 والتي كانت الأولى من ثلاث مباريات متتالية خارج القواعد، حيث سجل الأول 27 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات، وأضاف الثاني غرايسون ألين 19 نقطة، إلى جانب 13 نقطة وسبع متابعات للبديل بات كونوغتون.

وفرض باكس سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وحسم الأرباع الثلاثة الأولى في صالحه 34-30 و32-27 و35-29، قبل أن ينتفض بايسرز في الربع الاخير ويكسبه 23-18 دون ان يتجنب الخسارة الثالثة هذا الموسم.

وبرز الثلاثي مالكولم بروغدون والليتواني دومانتاس سابونيس وكريس دوارتي في صفوف بايسرز، بتسجيل الأول 25 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، والثاني "الدابل دابل" الثالثة في أربع مباريات مع 21 نقطة و13 متابعة، والثالث 18 نقطة.

وتابع دوارتي البالغ من العمر 24 عاما ويحمل جنسيتي كندا وجمهورية الدومينيكان، بدايته القوية في الدوري بتسجيله 15 نقطة على الأقل في مبارياته الأربع الأولى في مسيرته الاحترافية.

وحقق لوس أنجليس كليبرز فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 116-86.

ويعود الفضل في فوز كليبرز إلى البديل لوك كينارد الذي سجل 23 نقطة، إضافة إلى 18 نقطة لريجي جاكسون و16 نقطة لبول جورج.

وضرب كليبرز بقوة في الربعين الأول والثالث وحسمهما في صالحه 31-17 و35-19 حتى أنه وسع الفارق إلى 35 نقطة (100-65)، فيما انتهى الربعان الأول والأخير بالتعادل بنتيجة واحدة 25-25.

وعاد بروكلين نتس الى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 104-94 بفضل نجمه كيفن دورانت صاحب 25 نقطة مع ثماني متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

ويدين نتس بانتصاره أيضا إلى البديل باتي ميلز الذي سجل 21 نقطة في 23 دقيقة، فيما اكتفى النجم الآخر جيمس هاردن بتسجيل 14 نقطة فقط مع تسع تمريرات حاسمة وست متابعات، وأضاف بروس براون 14 نقطة أيضا.

في المقابل، كان برادلي بيل أفضل مسجل للضيوف برصيد 19 نقطة.

© 2021 AFP