بايدن يعرب عن دعمه للبطريرك الأرثوذكسي برثلماوس على وقع التوتر مع تركيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الثالث من اليسار) خلال اجتماع مع بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول (الثالث من اليمين) في واشنطن بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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واشنطن (أ ف ب)

وعقدت اللقاءات مع بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول (81 عاما) بعدما قضى ليلة في مستشفى في واشنطن اثر شعوره بالإعياء، بحسب أبرشية الروم الأثوذكس.

وأجرى برثلماوس اجتماعا مغلقا مع بايدن أعقب محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن فيما التقى برثلماوس "تدافع الولايات المتحدة بقوة عن مبدأ الحرية الدينية".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنهما ناقشا وضع مدرسة "هالكي" اللاهوتية، التي كانت في الماضي المدرسة اللاهوتية الرئيسية للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية قبل أن يتم إغلاقها بموجب قانون تركي سنة 1971.

وأفاد بيان الخارجية الأميركية "شدد الوزير بلينكن على أن إعادة فتح مدرسة هالكي الدينية ستبقى أولوية بالنسبة لإدارة بايدن".

وأعرب برثلماوس عن امتنانه للدعم الأميركي للبطريركية و"لأفكارها وقيمها التي نحاول حمايتها فيما نكافح في الوقت ذاته للبقاء في مدينتنا التاريخية اسطنبول".

ويهيمن التوتر على العلاقات بين إدارة بايدن والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي هدد الأسبوع الماضي بطرد السفير الأميركي وغيره من السفراء الغربيين على خلفية بيان صدر بشأن حقوق الإنسان.

ويذكر أن برثلماوس مواطن تركي والتقى بسفير أنقرة لدى واشنطن. لكن إردوغان، المحسوب على التيار الإسلامي، أثار الغضب العام الماضي في اليونان التي يهيمن عليها الأرثوذكس عندما حوّل كنيسة آيا صوفيا -- التي كانت الكنيسة الأساسية للامبراطورية البيزنطية -- من متحف إلى جامع.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقيم علاقات ودية مع إردوغان، لكن إدارته شددت مع ذلك على الحريات الدينية.

وفي خطوة لم تكن متوقعة زار مايك بومبيو، وزير الخارجية في عهد ترامب، اسطنبول في آخر رحلة دولية قام بها حيث التقى برثلماوس دون أن يلتقي بمسؤولين أتراك.

© 2021 AFP