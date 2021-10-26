بطولة إسبانيا: كومان لمن أساء إليه بعد الكلاسيكو "يفتقدون للأخلاق والقيّم"

لويس جيني ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

تواجه مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان مع جماهير النادي عقب خسارته الكلاسيكو أمام ريال مدريد 1-2 الأحد على ملعب "كامب نو" في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

قال مدرّب برشلونة، الهولندي رونالد كومان الثلاثاء إن الأشخاص الذين أساؤوا إليه خارج ملعب كامب نو عقب نهاية الكلاسيكو بخسارة النادي الكاتالوني أمام غريمه ريال مدريد 1-2 الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، "لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيّم".

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وتواجه كومان مع مجموعة من المشجّعين أثناء محاولته مغادرة الملعب في سيارته بعد الخسارة في "لا ليغا"، فعمد البعض منهم إلى توجيه الشتائم إليه والبعض الآخر لركل سيارته.

شجب النادي الكاتالوني الحادثة ونشر بياناً ندّد فيه بـ "الأعمال العنيفة والازدراء" ضد كومان، أحد أساطير النادي كونه ساهم عندما كان يلعب في صفوفه كمدافع اشتهر بتسديداته الصاروخية، باحرازه لقبه الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز في نهائي عام 1992.

من ناحيته، قال كومان في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراته المرتقبة أمام رايو فايكانو في المرحلة الحادية عشرة من الدوري "لا أعتقد أن هناك أي حلّ"، مضيفاً "بالنسبة لي، إنها مشكلة اجتماعية، فهم أشخاص لديهم مشكلة ثقافية، ولا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم".

وتابع "لكن الأجواء على أرض الملعب، حتى عندما كنا متأخرين صفر-2، كانت بخلاف ذلك، ويجب ألا نولي الكثير من الاهتمام لهؤلاء الأشخاص".

وأردف "لم أكن خائفًا، كانت هناك لحظة قلت فيها +سأخرج+ (من الملعب)، لكن الأفضل أنني لم أفعل ذلك. أتفهم أن الناس ليسوا سعداء، لكنك لا تتوقع ذلك".

زادت الهزيمة أمام ريال من مصائب برشلونة المتراجع للمركز التاسع في الترتيب مع 15 نقطة، ليتأخر بفارق 6 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر، ولكن مع مباراة أقل للنادي الكاتالوني.

ويخوض فريق "بلاوغرانا" الأربعاء رحلة محفوفة بالمخاطر عندما يواجه مضيفه رايو فايكانو الذي دعّم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم المخضرم الكولومبي راداميل فالكاو (35 عاماً) في الصيف الماضي، ليسجل الاخير 3 أهداف في 5 مباريات ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق حيث يحتل المركز السابع مع 16 نقطة.

أقرّ كومان ان منافسه "في وضع جيد، إنهم عدوانيون وحققوا بداية رائعة هذا الموسم".

وسيتلقى برشلونة ضربة موجعة في حال عدم مشاركة لاعبه أنسو فاتي عقب استبداله في الشوط الثاني الأحد، إلا أن كومان أشار إلى أن هذا التبديل لا علاقة له بإصابة في الركبة أبقت المهاجم البالغ 18 عاماً بعيداً عن الملاعب لمدة عام تقريباً.

وقال المدرب الهولندي "كان يشعر ببعض الانزعاج ولكن ليس بسبب الاصابة التي تعرّض لها" و"ما زالت الشكوك تحوم حوله. أدرجناه في قائمة الفريق وصباح الغد (الأربعاء) سنقرر ما إذا كان بإمكانه السفر معنا".

في المقابل، افتتح الوافد الجديد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو رصيده التهديفي بقميص فريقه الجديد بتسجيله هدف تقليص الفارق في مرمى مدريد بعد تعافيه مؤخراً من إصابة في ربلة الساق.

وعن عودة مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي السابق لهز الشباك، قال كومان "كان يتدرّب لمدة أسبوعين ونصف وقد تحسّن جسدياً كثيراً".

وختم "ما زال غير مستعد للعب لمدة 90 دقيقة، لكن يمكنه بدء المباراة أو الدخول في الشوط الثاني".

© 2021 AFP