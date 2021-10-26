بطولة إيطاليا: ميلان ينفرد بالصدارة بهدف جيرو

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف الفرنسي أوليفييه جيرو ضد تورينو على ملعب سان سيرو في الدوري الايطالي في 26 تشرين الاول/اكتوبر 2021

انفرد ميلان بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه تورينو بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو على ملعب سان سيرو، في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة الثلاثاء.

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وحافظ ميلان على سجله خاليًا من الهزائم في "سيري أ" محققًا انتصاره التاسع والسادس تواليًا مقابل تعادل، رافعًا رصيده الى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الذي سيستعيد الصدارة بفارق الاهداف في حال فوزه على ضيفه بولونيا في ختام المرحلة الخميس.

وحقق ميلان انتصاره السادس تواليًا على تورينو ضمن منافسات الدوري والكأس المحليين، إحداها مذلة في أيار/مايو الماضي بسباعية نظيفة في تورينو.

ودخل ميلان اللقاء بعد أن كاد أن يفرط بتقدم هدفين في الشوط الاول السبت ضد مضيفه بولونيا بعد أن عادل الاخير النتيجة بعد مرور سبع دقائق من عمر الشوط الثاني ويكمل اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الاخير. وانتظر ميلان حتى الدقيقة 84 ليستفيد من النقص العددي ويسجل له الجزائري اسماعيل بن ناصر هدف الفوز الذي أكده السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بهدف في الدقيقة الاخيرة، علمًا أنه أهدى بولونيا هدف تقليص الفارق بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه.

وبدأ فريق المدرب ستيفانو بيولي مرحلة صعبة ستكون مهمة في تحديد مصيره القاري حيث يقبع في المركز الاخير في مجموعته في دوري ابطال أوروبا بثلاث هزائم من مثلها مباريات، وقد تلعب أيضًا دورًا مفصليًا في مسعاه لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الاولى منذ 2011 رغم أن الموسم ما زال في بدايته. إذ يحل الأحد ضيفًا على روما الرابع ثم يستضيف بورتو البرتغالي قبل أن يخوض دربي ميلانو ضد إنتر حامل اللقب ومن ثم يحل ضيفًا على فيورنتينا، على أن يخوض بعد ذلك الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال في ضيافة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا.

وأجرى المدرب ستيفانو بيولي خمسة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام بولونيا السبت، أبرزهما جيرو بدلا من إبراهيموفيتش. كما دفع بالعاجي فرانك كيسييه بدلا من بن ناصر والبلجيكي أليكسي سالماكرز بدلا من الإسباني سامو كاستييخو الذي خرج مصابًا في المباراة الاخيرة. أما في خط الدفاع فأراح الدنماريكي سيمون كاير والسنغالي فوديه بالو-توريه وحل مكانهما أليسون رومانيولي والفرنسي بيار كالولو.

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عندما رفع ساندرو تونالي الكرة من ركنية، ارتقى لها البوسني رادي كرونيتش رأسية لتتهيأ أمام جيرو على باب المرمى تابعها بسهولة (14). وهذا الهدف الرابع لجيرو المنتقل من تشلسي الانكليزي في ست مباريات في الدوري هذا الموسم، شارك في خمس منها أساسيًا.

ولم يقدم الفريقان ما يذكر في الشوط الاول حيث اكتفى الضيوف بتسديدتين على المرمى، فيما فشل الضيوف في التسديد بين الخشبات الثلاث قبل الدقيقة 53 عندما سدد أندريا بيلوتي من مسافة قريبة، غيّر البديل كاير مسارها قبل أن تصل سهلة بين يدي الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو.

واستعاد ميلان خدمات ظهيره الفرنسي تيو هرنانديز بعد تعافيه من فيروس كورونا ودخل بديلا لكالولو مع انطلاق الشوط الثاني.

وهيمن الضيوف على مجريات الشوط الثاني وكاد أن يمنحهم الباراغوياني أنتونيو سانابريا، بديل بيلوتي، هدف التعادل عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة، لمسها تاتاروسانو بأنامله وتابعت طريقها بجانب المرمى قبل أن يبعدها الإنكليزي فيكايو توموري (76).

وفرض الضيوف ضغطًا هائلا في الدقائق الاخيرة كادت ان تسفر عن هدف في الوقت بدل الضائع لولا أبعد كاير الكرة من أمام خط المرمى.

في صراع القاع، سجل ساليرنيتانا التاسع عشر هدف الفوز القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضاع للشوط الثاني ليتفوق على مضيفه فينيتسيا السادس عشر 2-1 الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 إثر طرد الويلزي إثان أمبادو.

وافتتح ماتيا أرامو النتيجة لأصحاب الارض (14) قبل أن يعادل فيديريكو بوناتسولي (61) ويهدي أندريا سكيافوني الفوز لساليرنيتانا.

وفي مباراة أخرى، خطف جنوى الثامن عشر تعادلا متأخرًا 1-1 من مضيفه جنوى السابع عشر بفضل ركلة جزاء لدومينيكو كريشيتو بعد هدف عكسي افتتاحي لسالفاتوري سيريغو (66).

© 2021 AFP