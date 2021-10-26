كأس الرابطة الإنكليزية: أرسنال وتشلسي الى ربع النهائي

جاستن تاليس ا ف ب

مهاجم ارسنال ادي نكيتياه محتفلا بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى ليدز يونايتد في كأس راطبة الاندية الانكليزية. 26 تشرين الاول/اكتوبر 2021

لندن (أ ف ب)

بلغ أرسنال الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في كرة القدم بفوزه على ضيفه ليدز 2-صفر ليؤكد صحوته في الآونة الاخيرة.

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وكان فريق شمال لندن حقق انطلاقة كارثية في الدوري المحلي حيث خسر مبارياته الثلاث الاولى في مطلع الموسم قبل ان يستعيد توازنه في الاسابيع الاخيرة.

وكعادة معظم فرق الصف الاول، خاض مدرب أرسنال الاسباني ميكل أرتيتا المباراة بتشكيلة من الصف الرديف مانحًا الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين أمثال المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي وزميله في خط المقدمة إدوارد نكيتياه.

وافتتح التسجيل لفريق العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز بعد ثوان قليلة من دخوله احتياطيًا بكرة رأسية تصدى لها حارس ليدز الفرنسي ايلان ميلييه لكن الكرة تجاوزت الخط بسنتيمترات قليلة (55).

وحسم نكيتياه النتيجة مستغلا ترددًا في تشتيت الكرة من قبل مدافعي ليدز ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي (69).

في المقابل، احتاج تشلسي الى ركلات الجزاء الترجيحية لتخطي ضيفه الجنوبي ساوثمبتون 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

خاض تشلسي المبارة في غياب مهاجميه الاساسيين البلجيكي روميلو لوكاكو والالماني تيمو فيرنر لاصابتهما، لكنه كان الطرف الافضل معظم فترات المباراة وترجم افضليته بافتتاحه التسجيل بواسطة لاعبه الالماني كاي هافيرتس بكرة رأسية (44)، لكن ساوثمبتون الذي يعاني في الدوري المحلي، رد عليه بهدف لتشي آدامز بعد دقيقتين على مطلع الشوط الثاني.

وتبادل الفريقان الهجمات لكن لم ينجح اي منهما في حسم النتيجة في الوقت الاصلي.

ولأن قوانين المسابقة لا تجيز خوض وقتين اضافيين، لجأ الفريقان الى ركلات الترجيح حيث نجح حارس تشلسي الاسباني كيبا أريسابالاغا في التصدي لمحاولة ثيو والكوت في حين اطاح ويل سمولبون محاولته فوق العارضة، أما في صفوف تشلسي فقد أهدر له مايسون ماونت صاحب الثلاثية "هاتريك" في الفوز بسباعية نظيفة على نوريتش في الدوري نهاية الاسبوع.

وحذا حذوه سندرلاند بفوزه على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح ايضًا 3-1 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

وفي ابرز مباريات الاربعاء، يلتقي وست هام مع مانشستر سيتي، وبرستون نورث اند مع ليفربول، وبيرنلي مع توتنهام، وليستر مع برايتون.

© 2021 AFP