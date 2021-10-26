لجنة الانتخابات الفلسطينية تفتح باب الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الثلاثاء فتح باب الترشح للمرحلة الأولى من انتخابات المجالس المحلية 2021، والتي من المفترض أن تجري في 376 قرية ومدينة في الضفة الغربية دون قطاع غزة.

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وحسب مرسوم صدر عن السلطة الفلسطينية، يفترض أن تجرى الانتخابات في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة أعلنت مقاطعتها لها، مطالبة بإجراء الانتخابات كاملة دون تجزئة.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه المرحلة من الانتخابات حوالي 700 ألف ناخب وناخبة يشكلون حوالي 30% من مجموع عدد الناخبين الذين يحق الاقتراع في الاراضي الفلسطينية والبالغ عددهم حوالي 2,6 مليون ناخب وناخبة.

في حين ستجرى المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في آذار/مارس من العام المقبل في حوالي 90 مدينة وقرية، من ضمنها المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس.

وتأتي هذه المرحلة من الانتخابات المحلية، وهي الرابعة التي ستجري في الأراضي الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994، بعد عدة أشهر على تأجيل الرئاسة الفلسطينية للانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 أيار/مايو الماضي، وتلك الرئاسية التي كانت مجدولة في تموز/ يوليو، وذلك بعدما رفضت إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية المحتلة.

وفازت حركة حماس في آخر انتخابات تشريعية في العام 2006 بغالبية المقاعد البرلمانية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية في العام 2005 عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات وتم خلالها انتخاب محمود عباس رئيسا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على إجراء الانتخابات كل أربع سنوات.

© 2021 AFP