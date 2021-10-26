واشنطن تعرب عن "قلق عميق" إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

جعفر اشتية ا ف ب

صورة تظهر أعمال البناء الجارية في مستوطنة "رحاليم" قرب قرية يتما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021

واشنطن (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء قرار إسرائيل بناء مساكن استيطانية في الضفة الغربية، وقال إنها "تعارض بشدة" توسعا كهذا في أرض فلسطينية محتلة.

إعلان اقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي "نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف "نعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع جهود خفض منسوب التوتر".

واعتبر أن هذا التوسع "يضر بآفاق حل قيام دولتين".

وتابع برايس "نعتبر أيضا أن كل الجهود الرامية إلى تشريع مستوطنات غير شرعية بمفعول رجعي، غير مقبولة"، مشددا على أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى سبق ان أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بهذه المواقف "بشكل مباشر".

ويعد هذا الموقف واحدا من الأكثر حزما للولايات المتحدة إزاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية مطلع العام الحالي.

وكان سلفه دونالد ترامب قد اتّبع نهجا متساهلًا. وكان وزير الخارجية في عهد الملياردير الجمهوري مايك بومبيو قد عدّل في العام 2019 الموقف الرسمي للولايات المتحدة بقوله إن واشنطن لا تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي، في موقف لقي ترحيبا إسرائيليا وتنديدا فلسطينيا.

أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية الأحد عزم الدولة العبرية على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت اعتراضًا فلسطينيًا وعربيًا ومن منظمات حقوقية.

© 2021 AFP