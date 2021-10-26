100 يوم على أولمبياد بكين: "أمير الجليد" و"الأميرة الضفدع" أبرز النجوم المنتظرين

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بكين (أ ف ب)

يوزورو هانيو (اليابان)

لا يزال هانيو بعمر السادسة والعشرين، لكن "أمير الجليد" يبحث عن ذهبية ثالثة في الألعاب الأولمبية. يطارده باستمرار عشاق التزحلق الفني على الجليد، ويمطرون الجليد بدب "ويني ذا بوه" بعد تمارينه، ما قد يكون حساساً في الصين لسخرية النقاد من الرئيس شي جينبينغ وتشبيهه بالدب الافتراضي. برغم اقتصار جماهير الأولمبياد على المحليين، تعهدت السلطات الصينية بضمان حصول هانيو على الدعم، والتدخل الرسمي يؤكد مدى ضخامة نجوميته.

إيلين غو (الصين)

وُلدت إيلين غو في كاليفورنيا ومثّلت الولايات المتحدة قبل التحوّل إلى الصين، ومن المرشّح أن تكون أبرز الرياضيات في الأولمبياد. بعمر الثامنة عشرة، فان المتزلجة الحرّة عارضة أزياء وطالبة نموذجية. والدها أميركي ووالدتها صينية ومعروفة في الصين تحت اسم غو أيلينغ. احتُضنت بحماسة في الصين، وتكنّيها الصحافة المحلية بـ"الأميرة الضفدع" نظراً للخوذة الخضراء التي ترتديها.

تنوي إيلين غو أن تصبح من بين نجمات أولمبياد بكين مراسل سي أن أس/ا ف ب

ميكايلا شيفرين (الولايات المتحدة)

تطارد نجمة التزلج الأميركية شيفرين ذهبيتها الثالثة في التعرّج، لكنها اقرّت ببعض الخوف قبل بكين. أحرزت ابنة السادسة والعشرين كأس العالم لثلاث سنوات متتالية حتى 2019، لكنها توقفت اثر حادثة رهيبة تمثلت بوفاة مفاجئة لوالدها في شباط/فبراير 2020، جائحة كورونا واصابة في ظهرها، لتبقى دون أي فوز منذ انطلاق مشوارها في 2011-2012.

كلوي كيم (الولايات المتحدة)

وُلدت كيم في الولايات المتحدة لوالدين كوريين وأصبحت من نجوم أولمبياد بيونغتشانغ 2018 بعمر السابعة عشرة. حصدت لاعبة السنوبورد ذهبية نصف الأنبوب في كوريا الجنوبية، حيث لقيت تشجيعاً من أبناء جلدتها فيما لو كانت تمثلهم رسمياً.

أحرزت كلوي كيم ذهبية أولمبية كمراهقة عام 2018 كيريل كودريافتسيف ا ف ب

كونور ماكديفيد (كندا)

تعود الهوكي على الجليد إلى الالعاب الأولمبية الشتوية، وسيكون كونور ماكديفيد قائد إدمونتون أويلرز أحد المرشحين للتألق. بعمر الرابعة والعشرين، هو بين الأصغر سناً ضمن الفريق الكندي، لكنه من بين الأفضل. هناك فرصة جيدة أن يشارك إلى جانب نايثن ماكينون مهاجم كولورادو أفالانش، ليشكلا قوة ضاربة بفضل سرعتهما واختراقاتهما.

... وهناك من سيغيب

بيتا تاوفاتوفوا (تونغا)

سرق ابن تونغا الأنظار عندما خلع ملابسه في حفل افتتاح أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي عام 2016، ثم ظهر دون قميص بحرارة متدنية للغاية في بيونغتشانغ، كما خلع ثيابه في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي. لكن بعد مشاركته في اختراق الضاحية الحر خلال مشاركته الاخيرة في الألعاب الأولمبية الشتوية وحلوله في المركز 114، لا يُتوقع أن يظهر مجددا في بكين.

© 2021 AFP