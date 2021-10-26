100 يوم على أولمبياد بكين: "عش الطائر" و"شريط الجليد" أبرز المواقع

صورة لأشخاص يمشون بجوار ملعب "عش الطائر" مكان حفل الافتتاح والختام في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، في بكين في الرابع من شباط/فبراير 2021، قبل عام من افتتاحها.

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بكين (أ ف ب)

وهنا لمحة عن المواقع الرئيسة للحدث الاولمبي الشتوي قبل 100 يوم على انطلاقته:

. بكين

مع عوارضه الفولاذية المتقاطعة التي تستحضر "عش الطائر" المستوحى منه لقبه، سيستضيف الملعب الأولمبي بمقاعده البالغ عددها 80 ألفاً مراسم حفلي الافتتاح والختام.

كما تم تغيير أماكن أخرى للألعاب الصيفية لعام 2008 من بينها "المكعب المائي"، المركز المائي السابق المخصّص للسباحة حيث فاز الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس بثمانية ألقاب أولمبية في عام 2008: يُطلق عليه الآن "المكعّب الجليدي" وسيستضيف أحداث الكيرلنغ.

تم تجديد قصر الرياضات ووكيسونغ وقصر الرياضة الوطني حيث أقيمت منافسات كرة السلة والجمباز في عام 2008، وذلك لاستضافة منافسات الهوكي على الجليد للرجال والسيدات.

من بين المباني القليلة الجديدة في بكين التي تم بناؤها خصيصًا للألعاب الشتوية، هناك حلقة مغطّاة تتسع لـ12000 مقعدا مخصّصة للتزلّج السريع وتُسمّى "الشريط الجليدي".

منظر عام يُظهر المركز الوطني للألعاب المائية، المعروف باسم "المكعب المائي" والذي سيصبح "مكعب الثلج" عندما يستضيف الكيرلنج في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين في الثالث من شباط/فبراير 2021، قبل عام واحد على افتتاحها. وانغ تشاو اف ب

تم بناء مواقع أخرى في العاصمة الصينية. على وجه الخصوص، منصّة يبلغ ارتفاعها 60 مترًا ستستضيف المسابقات الاستعراضية في التزلّج والتزحلق على الجليد.

تم بناؤها بالقرب من أبراج التبريد لمصنع صلب سابق، كان يعمل به في السابق عشرات الآلاف من العمال، قبل أن يتمّ تحويله إلى مجمع من المكاتب العصرية والحانات والمطاعم.

تم إغلاق المصنع العملاق الذي يرمز لبكين، جزئيًا قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 من أجل الحد من الانبعاثات الملوثة، قبل إغلاقه نهائيًا في عام 2010.

. يانكينغ

تقع منطقة يانكينغ في منطقة ريفية وجبلية، على بعد حوالي 75 كم من وسط المدينة، وهي مجهزة مسبقا بحلبات التزلج والفنادق والينابيع الساخنة.

منظر عام يُظهر المركز الوطني للتزلج الألبي خلال جولة إعلامية في أماكن الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في منطقة يانكينغ ببكين في الخامس من شباط/فبراير 2021. وانغ تشاو اف ب

ستستضيف أحداث التزلج الألبي. سيتمكن إجمالي 8500 متفرج من الحضور، على حافة الحلبات التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر.

في يانكينغ، تم أيضًا خصيصا للألعاب بناء الحلبة الأولى في الصين من أجل البوبسلي والسكيليتون والزلاجات المائية. تتسع لـ2000 مقعد جلوسا و8000 مقعد وقوفا.

. تشانغجياكو

ربطت الصين بلدة تشانغجياكو الصغيرة (حوالي 180 كيلومترا شمال غرب بكين) والمنطقتين الأولمبيتين الأخريين بخط سكة حديد فائق السرعة.

سيستضيف الموقع البياتلون وتزلج المسافات الطويلة والقفز على الجليد وكومبينيه التزلج الألبي، بالإضافة إلى التزلّج الحر والتزلج على الجليد.

ميزة خاصة: قفز التزلّج له شكل غير نمطي يذكّرنا بـ"روي" التقليدي، وهو نوع من الصولجان الصيني يرمز إلى القوة والحظ السعيد.

صحافيون يشاهدون عرضًا ضوئيًا في المركز الوطني للقفز على الجليد لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في تشانغجياكو بمقاطعة خبي شمال الصين في 14 تموز/يوليو 2021. نيول سيليس اف ب

ستقام مسابقات التزلج والتزحلق على الجليد في منتجع تزلج موجود سابقا.

يقع على بعد كيلومترات قليلة من قرية تشانغجياكو الأولمبية، وهي مجموعة من الشقق المحاطة بالجبال وبهندسة معمارية تذكرنا بالشاليهات.

تم بناء ثلاث قرى أولمبية، واحدة لكل منطقة من المناطق الثلاث، لاستيعاب ما مجموعه أكثر من 6000 رياضي ومدرّب وأعضاء الوفود.

بعد الألعاب، سيتمّ تحويلها إلى مساكن للأفراد أو مجمعات تجارية للشركات.

© 2021 AFP