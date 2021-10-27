الدوري الأميركي للمحترفين: الفوز الرابع تواليا لووريرز

رون ينكينز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب)

حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الرابع تواليا منذ انطلاق موسم الجديد للدوري الاميركي للمحترفين اثر تغلبه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 106-98.

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وهي افضل انطلاقة لووريرز منذ 6 سنوات عندما حقق الفريق اكبر عدد من الانتصارات في الموسم المنتظم والافضل في تاريخ الدوري (73 انتصارا و9 هزائم) قبل ان يخسر في الدور النهائي امام كليفلاند كافالييرز. في ذلك الموسم، حقق ووريرز الفوز في مبارياته ال24 الاولى قبل ان يتعرض للهزيمة الاولى.

وتخطى ثلاثة لاعبين من الفائز حاجز ال20 نقطة، وكان الافضل بينهم ستيفن كوري (23 نقطة و6 متابعات) واندرو ويغينز (21) وداميون لي (20).

وحافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية امام يوتا جاز الذي حقق فوزه الثالث تواليا وكان على دنفر ناغتس 122-110.

وكانت نقطة التحول في المباراة قبل نهاية الشوط الاول بقليل عندما اصطدم الفرنسي رودي غوبير بنجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش فأصيب الاخير في ركبته ولم يكمل المباراة. وكان يوكيتش نجم المباراة بلا منازع قبل مغادرة الملعب حيث سجل 24 نقطة و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

استغل يوتا غياب يوكيتش ليخرج بالفوز وكان غوبير افضل مسجل في صفوفه مع 23 نقطة و16 متابعة، واضاف دونوفان ميتشل 22 نقطة.

في المقابل، عانى لوس انجليس ليكرز كثيرا للتغلب على سان انتونيو سبيرز 125-121 بعد التمديد.

خاض ليكرز المباراة في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب في كاحله، لكن الثنائي انتوني ديفيس والمخضرم راسل وستبروك قام بالمهمة على اكمل وجه، بتسجيل الاول 35 نقطة مع 17 متابعة، والثاني 33 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة في افضل مباراة له بالوان ليكرز.

وحقق نيويورك نيكس اول فوز له على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للمرة الاولى منذ عام 2017 بالفوز عليه 112-99 منهيا سلسلة من 15 هزيمة تواليا امام منافسه.

وتميز اداء نيكس بالجماعية حيث نجح ثلاثة لاعبين في تحقيق الفوز وهم كيمبا ووكر (19 نقطة) وجوليوس راندل (16) والفرنسي ايفان فورنييه مع 18 نقطة، وقد لعب الاخير دورا دفاعيا كبيرا من خلال مراقبته لنجم فيلادلفيا الكاميروني جويل امبييد وقلل من خطورته ليكتفي بتسجيل 14 نقطة فقط.

وحقق دالاس مافريكس اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بفوزه على هيوستن روكتس 116-106 بفضل 26 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي نجح في 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة ايضا.

© 2021 AFP