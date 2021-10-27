الدوري الأميركي للمحترفين: ووريرز يتابع انطلاقته القوية وفوز بشق الانفس لليكرز

رون ينكينز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب)

تابع غولدن ستايت ووريرز انطلاقته القوية بتحقيق فوزه الرابع تواليا منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الاميركي للمحترفين اثر تغلبه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 106-98، في حين احتاج لوس انكليس ليكرز الى وقت اضافي لتخطي عقبة سان انتونيو سبيرز.

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وحقق ووريرز من خلال فوزه الرابع افضل انطلاقة له منذ 6 سنوات عندما حقق الفريق اكبر عدد من الانتصارات في الموسم المنتظم والافضل في تاريخ الدوري (73 انتصارا و9 هزائم) قبل ان يخسر في الدور النهائي امام كليفلاند كافالييرز. في ذلك الموسم، حقق ووريرز الفوز في مبارياته ال24 الاولى قبل ان يتعرض للهزيمة الاولى.

وتخطى ثلاثة لاعبين من الفائز حاجز ال20 نقطة، وكان الافضل بينهم ستيفن كوري (23 نقطة و6 متابعات) واندرو ويغينز (21) وداميون لي (20).

ولم يكن فوز ووريرز سهلا لان تخلف بفارق 11 نقطة في نهاية الشوط الاول لكن نقطة التحول كانت في الربع الثالث الذي شهد سيطرة كلية له بتسجيله 33 نقطة مقابل 17 فقط لثاندر.

واعتبر مدرب ووريرز ستيف كيري بان فريقه "عانى دفاعيا وهجوميا في الشوط الاول لكن الفريق استجمع قواه في الشوط الثاني. يمر كل فريق بفترات صعبة احيانا خلال المباريات. لقد لعب ثاندر بطريقة رائعة في الشوط الاول لكن فريقي اظهر تضامنا كبيرا بعد ذلك لنحقق الفوز الرابع تواليا".

وحافظ ووريرز على صدارة المنطقة الغربية امام يوتا جاز الذي حقق فوزه الثالث تواليا وكان على دنفر ناغتس 122-110.

-اصابة يوكيتش-

وكانت نقطة التحول في المباراة قبل نهاية الشوط الاول بقليل عندما اصطدم الفرنسي رودي غوبير بنجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش فأصيب الاخير في ركبته ولم يكمل المباراة. وكان يوكيتش نجم المباراة بلا منازع قبل مغادرة الملعب حيث سجل 24 نقطة و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

استغل يوتا غياب يوكيتش ليخرج بالفوز وكان غوبير افضل مسجل في صفوفه مع 23 نقطة و16 متابعة، واضاف دونوفان ميتشل 22 نقطة.

في المقابل، عانى لوس انجليس ليكرز كثيرا للتغلب على سان انتونيو سبيرز 125-121 بعد التمديد.

خاض ليكرز المباراة في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب في كاحله، لكن الثنائي انتوني ديفيس والمخضرم راسل وستبروك قام بالمهمة على اكمل وجه، بتسجيل الاول 35 نقطة مع 17 متابعة، والثاني 33 نقطة مع 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة في افضل مباراة له بالوان ليكرز.

وتعرض ديفيس لاصابة في ركبته اواخر المباراة لكنه خضع للعلاج واكملها وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل في هذا الصدد "سنتابع مراقبة حالة ديفيس، لقد اصطدمت ركبته بساق احد اللاعبين المنافسين. سنرى كيف ستسير الامور لاحقا".

واعرب فوغل عن رضاه عن اداء فريقه الذي قلب تخلفه بفارق 12 نقطة ليفرض التمديد اولا قبل ان يخرج فائزا بقوله "لم نفقد الأمل بالخروج فائزين في المباراة حتى عندما كنا متخلفين بالنتيجة. حافظنا على تماسكنا وحققنا فوزا هائلا خارج قواعدنا".

والفوز هو الثاني تواليا لليكرز بعد خسارته مباراتيه الاولين هذا الموسم.

وحقق نيويورك نيكس اول فوز له على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للمرة الاولى منذ عام 2017 بالفوز عليه 112-99 منهيا سلسلة من 15 هزيمة تواليا امام منافسه.

وتميز اداء نيكس بالجماعية حيث نجح ثلاثة لاعبين في تحقيق الفوز وهم كيمبا ووكر (19 نقطة) وجوليوس راندل (16) والفرنسي ايفان فورنييه مع 18 نقطة، وقد لعب الاخير دورا دفاعيا كبيرا من خلال مراقبته لنجم فيلادلفيا الكاميروني جويل امبييد وقلل من خطورته ليكتفي بتسجيل 14 نقطة فقط. اما افضل مسجل في صفوف سيكسرز فكان توبياس هاريس مع 23 نقطة.

وحقق دالاس مافريكس اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بفوزه على هيوستن روكتس 116-106 بفضل 26 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي نجح في 14 متابعة و7 تمريرات حاسمة ايضا.

© 2021 AFP