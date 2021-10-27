النجمة الاميركية لويد تعتزل اللعب دوليا بعمر التاسعة والثلاثين

أعلنت المهاجم الاميركية المخضرمة في كرة القدم كارلي لويد (39 عاما) اعتزال اللعب على الصعيد الدولي بعد خوضها مباراتها الودية الاخيرة ضمن منتخب الولايات المتحدة ضد كوريا الجنوبية (6-صفر).

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وكانت لويد تخوض مباراتها الدولية رقم 316 في مسيرتها وسجلت خلالها 164 هدفا، وقد خرجت من المستطيل الاخضر في الدقيقة 65 عندما حلت بدلا منها نجمة اخرى هي اليكس مورغان على ملعب "اليانز فيلد" في ولاية مينيسوتا.

وقامت لويد المتوجة بطلة للعالم مرتين، والميدالية الاولمبية الذهبية مرتين ايضا، بتقبيل جميع زميلاتها قبل ان تغادر الملعب وهي تحيي الجمهور.

وقالت لويد "لقد كانت مسيرة طويلة ولا ادري ما اذا كان باستطاعتي قول الكثير. اريد توجيه الشكر الى جميع انصار المنتخب، الى الذين انتقدوني والذين شككوا في قدراتي لان ذلك ساهم بجعل تصميمي اكبر على الذهاب بعيدا وانا مدينة لكم كثيرا".

واضافت "اشعر بالفخر لممارستي هذه اللعبة الجميلة. اود ان تعرفوا بأنني بذلت قصارى جهدي من اجلكم".

وكانت لويد خاضت باكورة مبارياتها الدولية خلال لقاء ودي ضد اوكرانيا في العاشر من تموز/يوليو عام 2005 قبل ان تصبح احدى اعظم اللاعبات الاميركيات، ولعل ابرز انجاز لها عندما اصبحت أول لاعبة في تاريخ نهائيات كأس العالم للسيدات تسجل ثلاثة اهداف في المباراة النهائية وذلك على مدى 16 دقيقة في لقاء القمة ضد اليابان عام 2015.

اختيرت افضل لاعبة في العالم مرتين عامي 2015 و2016، كما سجلت هدف الفوز في المباراة النهائية لدورة الالعاب الاولمبية في بكين عام 2008 عندما تغلب فريقها على البرازيل 1-صفر بعد التمديد، كما سجلت ثنائية في نهائي الدورة الاولمبية ايضا عام 2012 في لندن في مرمى اليابان (2-1).

© 2021 AFP