بطولة إسبانيا: إصابة فاتي في ركبته اليمنى

مهاجم برشلونة أنسو فاتي يتحسر على إهدار فرصة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في كامب نو ضمن الدوري الإسباني في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أعلن برشلونة الأربعاء في بيان أن مهاجمه الدولي الواعد أنسو فاتي يعاني من آلام في ركبته اليمنى وسيغيب عن مواجهة رايو فاليكانو مساء ضد مضيفه رايو فايكانو في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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واضطر مدرب البلاوغرانا الهولندي رونالد كومان إلى استبدال فاتي بالأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 74 من الكلاسيكو الذي خسره أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الأحد في كامب نو، بسبب ألم في ركبته اليسرى، بعد أن سقط عليه مدافع النادي الملكي الدولي النمسوي دافيد ألابا دون قصد.

وكان كومان قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن فاتي "شعر بانزعاج، لكن ليس بسبب الإصابة التي تعرض لها" في السابق.

وغاب فاتي الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره الأحد نحو عام بسبب كسر في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى تعرض له في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ضد ريال بيتيس. وخضع لأربع عمليات جراحية قبل أن يعود إلى الملاعب في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وانضم فاتي الذي مدد الاسبوع الماضي عقده مع برشلونة حتى عام 2027 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، إلى المصابين بيدري والفرنسي عثمان ديمبيلي والهولندي فرينكي دي يونغ والدنماركي مارتن برايثوايت والأوروغوياني رونالد أراوخو.

© 2021 AFP