بطولة إسبانيا: فايكانو بهدف فالكاو يعمّق أزمة برشلونة

أوسكار دل بوسو ا ف ب/ا ف ب

مدريد (أ ف ب)

تواصل الأداء المتردّي لنادي برشلونة بسقوطه أمام مضيفه رايو فايكانو الأربعاء بهدف نظيف أحرزه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وبهدف فالكاو (30)، اقتنص فايكانو النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع، علمًا أن الهولندي ممفيس ديباي أهدر ركلة جزاء كادت تمنح الفريق الكاتالوني التعادل (72).

وتوقع الجميع أن يخسر برشلونة الكثير من هيبته بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن أن تصل الأمور الى حد خسارة موقعة الـ"كلاسيكو" على أرضه للمرة الثانية توالياً، وألا يحقق الفوز إلا في أربع مباريات من أصل عشر خاضها حتى الآن في الليغا، يظهر أن الفريق يعاني من أزمة.

وبدأت المباراة بضغط كبير من أصحاب الأرض وكان لهم فرص عدة في الدقائق الأولى، تمكن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن من التصدي لها.

لكن ما هي إلا نصف ساعة، حتى تمكّن فالكاو من تسجيل هدف التقدم والفوز (30)، بعدما استلم بينية داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع جيرارد بيكيه وسدد يسارية جميلة إلى يمين تير شتيغن.

وكاد الحارس الألماني أن يهدي فايكانو هدفاً ثانياً، بعدما مرر كرة من طريق الخطأ إلى إيسي بالاسون الذي سددها خطيرة علت العارضة (34).

وأهدر الأميركي سيرجينيو ديست فرصة إدراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 36، حيث مرر له ديباي كرة عرضية من الطرف الأيسر داخل المنطقة، لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة محاولاته، حيث تلقى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تمريرة في منطقة الجزاء، لكن تسديدته اصطدمت بالمدافعين (59).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة في الدقيقة 72، انبرى لها ديباي، فتألق الحارس المقدوني ستولي ديميتريفسكي وتصدى لها.

وأضاع الهولندي لوك دي يونغ فرصة إدراك التعادل مجدداً لبرشلونة عندما انفرد تقريباً بحارس المرمى وسددها بعيدة (90+2).

وفي مباراة أخرى، اعتلى إشبيلية الصدارة مؤقتاً بتعادلة أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1.

وافتتح أنتونيو سانشيس التسجيل لمايوركا (21)، فيما أدرك الأرجنتيني إريك لاميلا التعادل لإشبيلية (72)، ليرفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 21 نقطة، في انتظار نتيجة ريال مدريد الذي يواجه ضيفه أوساسونا في وقت لاحق.

© 2021 AFP