بطولة إيطاليا: ساسوولو يفاجئ يوفنتوس بفوز قاتل هو الاول في معقله

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

الارجنتيني باولو ديبالا خلال مباراة فريقه يوفنتوس ضد ضيفه ساسوولو ضمن منافسات الدوري الايطالي على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2021

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

حقق ساسوولو فوزه الأول على الإطلاق في معقل يوفنتوس بفوزه عليه 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على ملعب "أليانز ستايدوم" الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجل الفرنسي ماكسيم لوبيز هدف الفوز في الدقيقة 95 بعد أن عادل الأميركي ويستون ماكيني لأصحاب الارض (76)، علمًا أن الضيوف افتتحوا التسجيل عبر دافيدي فراتيزي (44).

وهذه الخسارة الثالثة ليوفنتوس هذا الموسم في الدوري والاولى في سبع مباريات بعد سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، ليصبح على بعد 13 نقطة من المتصدر ميلان برصيد 15 نقطة في المركز السابع.

وكان يوفنتوس أفلت من الهزيمة ضد غريمه إنتر حامل اللقب في المرحلة السابقة بفضل ركلة جزاء نفذها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة ما قبل الأخيرة.

وعكّر ساسوولو المباراة رقم 200 لأليغري كمدربًا ليوفنتوس في الدوري والظهور رقم 400 لقلب الدفاع ليوناردو بونوتشي في "سيري أ".

ولاحت أولى الفرص للضيوف عندما سدد الدولي الايطالي دومينيكو بيراردي كرة بيسراه من خارج المنطقة على الجهة اليمنى، أبعدها الحارس ماتيا بيرين، بديل البولندي فويتشيخ تشيتشني، بأنامله الى ركنية (18).

ولم يشكل "بيانكونيري" خطورة تذكر في الشوط الاول باستثناء تسديدة ديبالا بيسراه من خارج المنطقة ارتدت من القائم (37).

وسجل رجال المدرب أليسيو ديونيزي الهدف الاول عندما مرر الفرنسي غريغوار دوفريل كرة بينية جميلة الى فراتيزي الذي توغل بين ساندرو ودي ليخت قبل أن يغمز الكرة الى يمين الحارس (44).

وضغط يوفنتوس مع انطلاق الشوط الثاني مع دخول كوادرادو بدلا من رابيو وأتيحت فرصة التعادل عندما ارتقى ساندرو برأسه لعرضية علت العارضة (55).

وكاد أن يضاعف ساسوولو تقدمه بتسديدة من جاكومو راسبادوري كان بإمكانه ان ينفذها بطريقة أفضل، مرت بجانب القائم (57).

ارتفعت وتيرة المباراة مع فرصتين أخفق يوفنتوس في ترجمتهما بعد أن أبعد التركي قان أخيان تسديدة كوادرادو من على خط المرمى (58) قل أن تعلو رأسية فيديريكو كييرزا العارضة بقليل (60).

وأثمر ضغط يوفنتوس عن هدف ماكيني برأسية إثر عرضية متقنة من ديبالا الى داخل المنطفة (76).

ومع اندفاع يوفنتوس الى الامام لخطف الفوز، شن الضيوف مرتدة مرر على إثرها بيراردي كرة رائعة امام المدافعين الى الطرف الاخر من الملعب وصلت الى لوبيز الذي أسقطها فوق الحارس وسط فرجة جنونية قبل ثوان من إعلان الحكم صافرة النهاية (90+5).

وارتقى أتالانتا الى المركز الرابع بفوزه على مضيفه سامبدوريا 3-1 بأهداف النروجي كريستوفر أسكيلدن بالخطأ في مرمى فريقه (17)، الكولومبي دوفان ساباتا (21)والسلوفيني جوزيب إيليتش (90+5) بعد أن تقدم أصحاب الارض عبر فراشيسكو كابوتو (10).

ورفع فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني رصيده الى 18 نقطة بعد ان استعاد نغمة الانتصارات عقب تعادله مع أودينيزي في المرحلة السابق، فيما اكتفى الاخير بنقطة أيضًا اليوم ضد فيرونا (1-1).

© 2021 AFP