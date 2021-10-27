مدرب دورتموند يريد منع المشجعين من اجتياح أرضية الملعب

مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي النروجي إرلينغ براوت هالاند يحتفل بهدف مع مشجع اجتاح أرضية الملعب خلال الفوز على ماينتس في الدوري الألماني في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

برلين (أ ف ب)

اعتبر مدرب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ماركو روزه أنه يجب القيام بالمزيد لمنع المشجعين من اجتياح أرضية الملعب خلال المباريات البيتية للفريق.

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وقال روزه بعد مباراة فريقه في مسابقة الكأس المحلية ضد إنغولشتاد الثلاثاء "لا ينبغي أن الإفراط في ذلك بشكل كبير ولا ينبغي أن يكون هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص يدخلون الملعب في كل مباراة".

وتدخل روزه بنفسه الثلاثاء عندما دخل أحد مشجعي دورتموند إلى أرضية الملعب بعد صافرة النهاية وحصل على قميص اللاعب البرازيلي رينيير.

ووقعت حادثة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اضطر النروجي إرلينغ براوت هالاند مهاجم دورتموند لتسليم قميصه لمشجع اقترب منه بعد تسجيله أحد أهدافه.

وقال المدرب الذي رافق المشجع الذي اجتاح أرضية الملعب، إلى خارجها الثلاثاء "علينا أن نجد حلا حتى لا يحدث ذلك في نهاية كل أسبوع"، مضيفا "أستطيع أن أفهم أن المشجعين يحاولون الحصول على قميص لكن الجميع يعلم أننا يجب أن نمنع ذلك".

وتابع "سنواجه الكثير من المشاكل إذا فعل 80 ألف شخص الشيء نفسه" في إشارة إلى سعة ملعب دورتموند "سيغنال إيدونا بارك".

وأوضح روزه أنه تدخل مساء الثلاثاء للحيلولة دون تعرض المشجع لمعاملة سيئة من قبل رجال الأمن. وقال "لا ينبغي أن يصاب أحد بأذى"، معربا عن دعمه لحراس الأمن "الذين يقومون بعملهم".

© 2021 AFP