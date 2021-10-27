منشطات: استقالة رئيس الوكالة الأوكرانية بعد اتهامات بانتهاكات

مارك بريبانت ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

استقال رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأوكرانية إيفان كورليتشوك الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة، في أعقاب اتهامات من الوكالة العالمية لمكافحة التنشيط (وادا) لمنظمته بارتكاب انتهاكات منذ سنوات

كييف (أ ف ب)

استقال رئيس وكالة مكافحة المنشطات الأوكرانية إيفان كورليتشوك الأربعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة، في أعقاب اتهامات من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لمنظمته بارتكاب انتهاكات منذ سنوات.

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وقالت "وادا" إن المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في أوكرانيا (نادك) منحت الرياضيين إشعاراً مسبقاً بما كان يفترض أن يكون اختبارات عشوائية خارج المنافسة، في مخطط يعود تاريخه إلى ما يقارب عشر سنوات.

وقال وزير الرياضة الأوكراني فاديم غوتسيت في بيان إن "نادك" انتهكت المعايير الدولية للاختبارات، وبالتالي "استقال اليوم مدير نادك إيفان كورليتشوك ونائبه ياروسلاف كروتشيك".

وجاء في البيان أن "الوزارة تؤكد أننا نتخذ موقفاً واضحاً في مكافحة المنشطات، ولن نسمح لأحد بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات".

وكشف تحقيق "وادا" الذي أطلق عليه اسم "عملية هرقل"، أدلة تشير إلى أن "نادك" كانت تقوم بشكل روتيني منذ العام 2012 بإبلاغ الرياضيين بمواعيد الاختبارات.

وبدلاً من إجراء اختبارات عشوائية خارج المنافسات، وهي ركيزة أساسية في مكافحة التنشيط، تتصل الوكالة الأوكرانية بالرياضيين للترتيب للاختبار في مكاتب المنظمة في اليوم التالي.

ووجد المحققون أيضاً أن الوكالة الأوكرانية صنّفت ما لا يقل عن ست عينات من الرياضيين المتنافسين على أنها عينات خارج المنافسة، قبل أولمبياد طوكيو الذي تم تأجيله لعام كامل جرّاء جائحة كورونا. وأعادت "وادا" تحليل العينات الست المعنية، لكنها جاءت سلبية.

وسيتم الآن تسليم نتائج "عملية هرقل" إلى لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لفرض عقوبة محتملة.

© 2021 AFP