الدوري الأميركي للمحترفين: سقوط ليكرز وباكس في أمسية تألق وستبروك وأنتيتوكونمبو

هاري هو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

حقق راسل وستبروك أول "تريبل-دابل" في مسيرته بقميص فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز، إلا أنها لم تحل دون خسارة الضيف أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-123 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب)

حقق راسل وستبروك أول "تريبل-دابل" في مسيرته بقميص فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز، إلا أنها لم تحل دون خسارة الضيف أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-123 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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على ملعب بايكوم أرينا في أوكلاهوما سيتي، وفي ظل غياب نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس بسبب مشكلة في كاحله، تألق المخضرم وستبروك في الشق الهجومي لفريقه إلى جانب أنتوني ديفيس، بتسجيله 20 نقطة إلى جانب 13 تمريرة حاسمة و14 مرتدة.

غير أن وستبروك وديفيس الذي أنهى اللقاء مع 30 نقطة و8 مرتدات، كانا غير قادرين على منع أوكلاهوما من عودة رائعة بعد تأخره بفارق 26 نقطة قبل الاستراحة بين الشوطين، لينهي المباراة متقدماً بفارق 8 نقاط.

سجل ليكرز 41 نقطة في الربع الأوّل، وبدا انه يتجه لتحقيق الفوز بتقدمه 72-56 مع نهاية الشوط الأوّل.

غير أن أوكلاهوما قلب الطاولة على ضيفه في الربع الثالث مسجلاً 41 نقطة مقابل 23 لليكرز، قبل أن يتقدم للمرة الاولى في المباراة 97-96 في الربع الأخير.

ومنح ديريك فايفرز التقدم لفريقه أوكلاهوما 118-115 قبل 31.2 ثانية من صافرة النهاية، ليفشل ليكرز في 3 رميات توالياً في الثواني القاتلة، فيما أحكم الفريق المضيف قبضته على الفوز.

برز في صفوف الفائز الكندي شاي غيلجوس-أليكسندر كأفضل المسجيلن مع 26 نقطة، فيما اضاف الاسترالي جوش غيدي وداريوس بازلي 18 نقطة لكل منهما.

وحقق أوكلاهوما فوزه الأوّل هذا الموسم مقابل 4 هزائم وظل في قاع ترتيب فرق المنطقة الغربية، فيما تلقى ليكرز خسارته الثالثة مقابل فوزين.

في ميلووكي، لم تكن حال ميلووكي باكس حامل اللقب أفضل، اذ سقط أمام مينيسوتا تمبروولفز 113-108، برغم تسجيل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة والتقاطه 16 مرتدة.

قاد دانجيلو راسل نجاعة مينيسوتا مع 29 نقطة، فيما أضاف أنتوني إدواردز وكارل-أنتوني توونز 25 نقطة لكل منهما في لقاء شهد تقدم فريقهما منذ البداية حتى النهاية وتسجيله 44 نقطة في الربع الأوّل.

وفي مباراة ثالثة، قاد بام أديبايو فريقه ميامي هيت للفوز على مضيفه بروكلين نتس 106-93 في لقاء من "الوزن الثقيل" في المنطقة الشرقية.

وكان أديبايو أحد خمسة لاعبين سجلوا 10 نقاط وأكثر، في صراع شرس شهد قدرة هيت على العودة إلى أجواء المباراة بعد تأخره بفارق 8 نقاط في بداية الربع الثالث، قبل أن يزيد تقدمه في الربع الأخير.

وسجل للفائز جيمي باتلر 17 نقطة إلى جانب 14 مرتدة و7 تمريرات حاسمة، وأضاف أنتوني ليون توكر 15 نقطة.

وبرز في صفوف الخاسر كيفن دورانت كأفضل مسجل مع 25 نقطة، فيما أضاف جو هاريس 15، بينما اكتفى جيمس هاردن بـ 14 إلى 7 تمريرات حاسمة ومثلها مرتدات.

في بوسطن، عانى سلتيكس الذي ما زال ينتظر تحقيق فوزه الاوّل على أرضه هذا الموسم من خسارة جديدة أمام واشنطن ويزاردز 107-116.

قاد البديل مونتريزل هاريل فريقه ويزاردز مع 25 نقطة، فيما أضاف سبنسر دينويدي 22.

© 2021 AFP