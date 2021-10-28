بطولة إسبانيا: برشلونة يقيل مدربه كومان وتشافي أبرز المرشحين لخلافته
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مدريد (أ ف ب)
أقال نادي برشلونة الإسباني في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس مدربه الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فايكانو، فيما تبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس مرتفعة لخلافته.
وهذه ثالث خسارة في عشر مباريات لبرشلونة، ليحتل المركز التاسع في ترتيب الليغا.
وأعلن النادي في بيان رسمي "أعفى برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول. أبلغه رئيس النادي جوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو".
تابع البيان "سيودّع رونالد كومان الفريق يوم الخميس في سيوتات إسبورتيفا. يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية".
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