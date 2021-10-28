بطولة إسبانيا: برشلونة يقيل مدربه كومان وتشافي أبرز المرشحين لخلافته

كومان في آخر مباراة له مع برشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الاسباني اوسكار دل بوسو ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

أقال نادي برشلونة الإسباني في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس مدربه الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فايكانو، فيما تبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديس مرتفعة لخلافته.