سيرجي بارجوان مدرباً موقتاً لبرشلونة

مراسل ا ف ب

مدريد (أ ف ب)

عيّن نادي برشلونة الإسباني لاعبه السابق ومدرب فريق الرديف سيرجي بارجوان مديراً فنياً موقتاً الخميس، بعد ساعات من إقالة الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج.

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وكتب النادي في بيان رسمي "سيتولّى سيرجي بارجوان، المدرب الحالي لرديف برشلونة، المهام الموقتة للإدارة الفنية في الفريق الأوّل. ستنتهي الفترة الموقتة على مقاعد الفريق الأول بعد تعيين مدرب جديد اثر إقالة رونالد كومان".

وسيقدّم رئيس النادي بارجوان للفريق الأول خلال تمارين الخميس التي تم تأخيرها حتى الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي.

ويستقبل برشلونة آلافيس السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسيظهر قبلها بارجوان أمام رجال الإعلام في مؤتمر صحافي ظهر الجمعة.

وأوضح النادي الكاتالوني ان الرئيس جوان لابورتا سيكون حاضراً في المؤتمر الصحافي.

وبحسب الصحف الكاتالونية، يتقدّم لاعب الوسط السابق تشافي هرنانديس المرشحين لخلافة كومان الذي أمضى نحو 14 شهراً على رأس الفريق وأقيل بعد التراجع إلى المركز التاسع في الليغا وبدايته السيئة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

نشأ سيرجي (49 عاماً) في برشلونة وكان في عداد التشكيلة التي قادها الهولندي الطائر يوهان كرويف. أمضى نحو عقد مع الفريق (1993-2002) قبل انهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد في 2005.

بعد تحوّله إلى التدريب، أشرف على فرق الناشئين في برشلونة، ثم هويلفا، ألميريا، مايوركا في إسبانيا وجيجيانغ غرينتاون الصيني (2017-2019).

حلّ الصيف الماضي بدلاً من فرانسيسكو بيميينتا كمدرب لرديف برشونة الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة.

أحرز سيرجي مع برشلونة لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات في التسعينيات والكأس مرتين، بالاضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية في 1997. خاض مع الفريق الأول 460 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

© 2021 AFP