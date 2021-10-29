إردوغان يفتتح مركزا ثقافيا جديدا في اسطنبول

مراد ستين موحردار المكتب الاعلامي للرئاسة التركية/ا ف ب

صورة مؤرخة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021 خلال افتتاح إردوغان مركزا ثقافيا جديدا في اسطنبول

اسطنبول (أ ف ب)

افتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة، دار أوبرا جديدة في وسط اسطنبول شيّدت في موقع مركز أتاتورك الثقافي الذي أدى هدمه إلى تحريك الأطراف العلمانية في المجتمع المدني.

إعلان اقرأ المزيد

وتزامن افتتاح دار الأوبرا الجديدة التي تتسع ل2040 شخصا، مع الذكرى الثامنة والتسعين لتأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك.

ولمركز أتاتورك الثقافي الذي يقع في ساحة تقسيم، تاريخ حافل بالأحداث. افتتح المركز في العام 1969 وما لبث أن دمره حريق قبل إعادة افتتاحه في 1978. وبعد ذلك أصبح مركزا للحياة الثقافية في إسطنبول لكنّه أغلق في العام 2008 لأعمال ترميم لم تنفّذ أبدا.

وقال إردوغان عند إطلاقه المشروع في العام 2017، إن المبنى الطليعي الجديد سيبعث حياة جديدة في ساحة تقسيم التي كانت مكانا رئيسيا لتجمع المحتجين ضد الحكومة الإسلامية المحافظة في العام 2013.

واستنكر معارضو مشروع هدم مركز أتاتورك الثقافي تدمير مبنى اعتبروه رمزا للجمهورية وقيمها.

وفي أيار/مايو، افتتح إردوغان أول مسجد في ساحة تقسيم ما شكّل تحولا في المشهد الحضري في هذه المنطقة.

ورغم أن تركيا دولة ذات أغلبية مسلمة فإن بناء المسجد تعرض لانتقادات عندما بدأ عام 2017 حين اتهم بعض المعارضين إردوغان بالرغبة في "أسلمة" المجتمع.

ويشير اختيار مهندس دار الأوبرا الجديدة مراد تابانلي أوغلو وهو نجل حياتي تابانلي أوغلو المهندس الذي صمم مبنى مركز أتاتورك الثقافي، إلى أن الحكومة حريصة على إظهار أنها لا تدوس على الماضي، والواجهة الزجاجية الحديثة للمبنى الجديد مماثلة لواجهة المبنى القديم.

ويضم المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 95 ألف متر مربع، دار الأوبرا ومسارح ومكتبة من طابقين ومركزا ثقافيا للأطفال وسينما وقاعات للحفلات الموسيقية وصالات عرض ومقاهي ومطاعم.

ومن المقرر أن تقدم أوركسترا لندن الفيلهارمونية أمسية في المركز الجديد الأحد ما يدل على أن الموسيقى الغربية موجودة ضمن برامجه.

© 2021 AFP