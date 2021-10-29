الأسترالي تشالمرز يحطم الرقم القياسي لـ100 م حرة داخل حوض صغير

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الاسترالي كايل تشالمرز قبيل مشاركته في نهائي سباق 100 م حرة خلال اولمبياد طوكيو، طوكيو في 29 تموز/يوليو 2021

باريس (أ ف ب)

حطم الأسترالي كايل تشالمرز الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة داخل حوض صغير، وذلك في طريقه لإحراز اللقب الجمعة في الجولة الرابعة الأخيرة لهذا العام من كأس العالم للسباحة المقامة في قازان الروسية.

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وسجل ابن الـ23 عاماً، الفائز بذهبية هذا السباق لكن داخل حوض كبير في أولمبياد ريو 2016 وبالفضية في أولمبياد الصيف الماضي في طوكيو، 44.84 ثانية ليحطم الرقم القياسي الصامد منذ 13 عاماً والمسجل باسم الفرنسي أموري ليفو في 2008، بفارق 0.10 ثانية.

وسبق للأسترالي أن فاز بهذا السباق خلال الجولات الثلاث الأولى لهذا العام من كأس العالم للسباحة والتي أقيمت في برلين، بودابست والدوحة توالياً.

وعزز تشالمرز رصيده المميز الذي يتضمن إحرازه برونزيتي التتابع 4 مرات 100 م حرة و4 مرات 100 م متنوعة في أولمبياد ريو 2016 وبرونزيتي 4 مرات 100 م جرة و4 مرات 200 حرة في أولمبياد طوكيو 2020، إضافة الى لقب بطل العالم لعام 2019 في سباق 4 مرات 200 م حرة.

وكان ليفو حطم الرقم القياسي لهذا السباق خلال بطولة أوروبا داخل حوض صغير في كانون الأول/ديسمبر 2008 في كرواتيا حين تفوق على الرقم القياسي الذي سجله بنفسه قبل يوم فقط، ماحياً الزمن الذي سجله قبلها بستة أيام مواطنه ألان برنار.

© 2021 AFP