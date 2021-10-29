بايدن في روما لحضور قمة مجموعة العشرين

الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن عند وصولهما إلى العاصمة الإيطالية روما في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021

روما (أ ف ب)

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت مبكر الجمعة الى روما للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تعقد حضوريا للمرة الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19، قبل أن يتوجه الى غلاسكو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26".

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وحطت طائرة الرئيس الأميركي في العاصمة الإيطالية حوالى الساعة 02,25 (00,25 ت غ).

ويبدأ بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة بعد جون فيتزجيرالد كنيدي، رحلته الأوروبية بلقاء الجمعة مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، سيكون الرابع له في حياته لكنه الأول بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض أنه يتوقع أن يكون اللقاء الذي ستحضره السيدة الأولى جيل بايدن أيضا، "حارا"، حسب المتحدثة باسم الرئيس جين ساكي.

وسيجري بايدن بعد ذلك محادثات مع رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين السبت والأحد.

كما سيلتقي الرئيس الأميركي الجمعة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقبل أن يستقل الطائرة الرئاسية (اير فروس وان)، قدم بايدن في واشنطن خطة "تاريخية" تتضمن آلاف المليارات من الدولارات كنفقات للبنى التحتية والانتقال في مجال الطاقة والمساعدات الاجتماعية. لكن الخطة ما زالت تنتظر موافقة الكونغرس وسط خلافات بين الديموقراطيين.

© 2021 AFP