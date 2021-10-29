بطولة إنكلترا: فيروس يصيب لاعبي أرسنال ويقلّص خياراته ضد ليستر سيتي

غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

تعافى أرسنال من أسوأ بداية له في الدوري الانكليزي منذ 67 عامًا بعدما خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلقَ الهزيمة في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات

لندن (أ ف ب)

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن العديد من لاعبي فريقه يعانون من فيروس قبل رحلتهم الى ليستر سيتي السبت، في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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حرم الفيروس المدافع الإسباني بابلو ماري من المشاركة في الفوز ضد ليدز يونايتد في الدور الرابع من كأس الرابطة الثلاثاء، فيما أكد أرتيتا أنه أُجبر على إخراج المدافع بن وايت في أوائل الشوط الثاني للأسباب ذاتها.

ولم يتمرن وايت الذي وصل الى أرسنال في تموز/يوليو الفائت مقابل 50 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار) منذ حينها، وقد يغيب لاعبون آخرون عن المواجهة في ملعب "كينغ باور".

قال أرتيتا الجمعة خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء "شعروا بتوعّك قليلاً، آلام في المعدة وأمور من هذا القبيل. نأمل أن يتحسن الجميع".

وتابع "لم يتمرّن (وايت) بعد لذا علينا الانتظار لنرى كيف يشعر واتخاذ القرار في حينه. لم يقوَ آخرون على التمرّن كما تعرض البعض لإصابات طفيفة في المباراة ضد ليدز. نأمل أن نسمع الأنباء الجيدة".

وتعافى النادي اللندني من أسوأ بداية له في الدوري منذ 67 عامًا بعدما خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية، ولم يتلقَ الهزيمة في مبارياته الثماني الاخيرة في جميع المسابقات.

يحتل "المدفعجية" المركز العاشر في الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر التاسع.

© 2021 AFP