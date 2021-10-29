دوري "أن بي ايه": يوتا يواصل انطلاقته المثالية وخسارة أولى لووريرز وبولز

إيزرا شو غيتي/ا ف ب

جا مورانت يحتفل بعد قيادته ممفيس غريزليز للفوز على غولدن ستايت ووريرز بعد التمديد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 28 تشرين الاول/اكتوبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب)

واصل يوتا جاز انطلاقته المثالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 122-91 الخميس، ليصبح الفريق الوحيد من دون هزيمة في الدوري بعد سقوط أول لغولدن ستايت ووريرز وشيكاغو بولز في الامسية ذاتهت أمام ممفيس غريزليز بعد التمديد ونيويورك نيكس تواليًا.

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وليست من قبيل الصدفة أن يقدم يوتا هذه المستويات بعد أن كان أفضل فريق في الدوري المنتظم الموسم الفائت قبل خروجه من نصف نهائي المنطقة الغربية.

وقدم يوتا أداء جماعيًا مميزًا، إذ حقق خمسة لاعبين ما بين 14 و19 نقطة في المباراة، كان أفضلهم الكراوتي بويان بوغدانوفيتش، فيما أضاف الفرنسي رودي غوبير 16 نقطة و14 متابعة، ووصل لاعبان آخران أقله الى عتبة العشر نقاط.

وينتقل بعدها يوتا في رحلته خارج الديار الى شيكاغو حيث واصل نيويورك نيكس عروضه القوية غير المتوقعة هذا الموسم بفوز صعب على بولز 104-103.

وسيطر نيكس على غالبية فترات اللقاء بقيادة كيمبا ووكر (21 نقطة)، أر جاي باريت (20) وجوليوس راندل (13 نقطة، 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة)، قبل أن تحتدم الامور في الدقائق الاخيرة.

إذ حقق بولز عودة قوية مسجلا 12 نقطة من دون رد لمنافسه بقيادة زاك لافين الذي أنهى المباراة مع 25 نقطة، إلا أنها لم تكن كافية لتفادي الخسارة الاولى هذا الموسم امام متصدر الشرقية.

في سان فرانسيكو، سجل جا مورانت 30 نقطة لممفيس غريزليز الذي عاد من تأخر ليلحق الهزيمة الاولى بمضيفه ووريرز هذا الموسم 104-101.

وبدا غولدن ستايت في طريقه الى فوز خامس متتالٍ بعد أن سجل 37 نقطة في الربع الاول وابتعد بفارق 19 باكرًا في الثاني.

ولكن بعد أن أنهى ممفيس الشوط الاول متأخرًا 55-45، قاده مورانت بأداء رائع قبل أن يخطفوا الفوز بعد التمديد.

كان المتألق هذا الموسم ستيفن كوري الافضل من جهة الخاسر مع 36 نقطة، إلا أن نجاعته الهجومية خفتت في الربع الاخير بفضل الاداء الدفاعي الرائع لممفيس.

© 2021 AFP