طالبان ترسل مبعوثا الى باكستان لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية

اسلام اباد (أ ف ب)

أعلن مسؤولون الجمعة أن طالبان أرسلت مبعوثا الى باكستان المجاورة لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية هناك، بعد شهرين من استيلاء الجماعة الإسلامية المتشددة على السلطة.

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وتم تعيين سردار أحمد خان شكيب سكرتيرا أول في السفارة الأفغانية في إسلام أباد، كما أن مسؤولين من طالبان يتواجدون ايضا في قنصليات في بيشاور وكراتشي وكويتا.

ولم يتم الاعتراف بعد بمبعوثي طالبان الجدد رسميا من قبل أي حكومة أجنبية، بما في ذلك باكستان، ما يعني أن شكيب لا يمكنه تولي منصب سفير.

وقال مصدر في طالبان لوكالة فرانس برس إن "هؤلاء الدبلوماسيين سيهتمون بشؤون السفارة والقنصليات الثلاث" لدى باكستان.

وأضاف مصدر مقرب من قنصلية بيشاور انهم "سيتولون مسؤولياتهم رسميا الاثنين".

وكانت الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة قد سحبت سفيرها من إسلام أباد قبل عدة أشهر بعد مزاعم عن اختطاف ابنته.

وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن هذه الخطوة ستسمح للسفارة بأداء المهام القنصلية، حيث تستضيف البلاد ملايين اللاجئين الأفغان.

وأضاف "أتفهم انهم قاموا بتعيينات مماثلة في سفاراتهم في بعض الدول الاخرى".

وطالما واجهت باكستان اتهامات أميركية بأداء لعبة مزدوجة في أفغانستان وبأن لديها علاقات تاريخية وثيقة مع قيادة طالبان.

ودعت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العالم الى التواصل مع طالبان وتقديم الدعم الاقتصادي لأفغانستان التي تعتمد على المساعدات والتي شهدت تجميد التمويل المخصص لها من قبل المانحين الغربيين منذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة فيها.

© 2021 AFP