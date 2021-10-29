لابورتا عن تشافي "ادرك جيدا رأيه بالفريق"

جوزيب لاغو ا ف ب

مدريد (أ ف ب)

رفض رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا تأكيد ما إذا كان تشافي هرنانديس، مدرب نادي السدّ القطري، سيشرف على فريقه خلفا للهولندي المقال من منصبه رونالد كومان، لكنه اشار بأن "لدي توصيات جيدة جداً" عن قدرات لاعب الوسط الدولي السابق.

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ويأتي التقييم الحماسي لرئيس النادي الكاتالوني تجاه تشافي كمؤشر قوي بأنه الخيار المفضل للحلول على رأس الجهاز الفني للفريق، وقال لابورتا في هذا الصدد "انه (تشافي) في خضم مسار لافت في مسيرته. انه يتطوّر بشكل جيد جداً ولدي توصيات جيدة جداً عنه من أشخاص قريبين منه ويعرفونه أكثر مني".

وتابع "اتحدث اليه باستمرار. ادرك جيدا رأيه بالفريق، اراءه بشكل عام وما يستطيع القيام به".

واستلم سيرجي بارجوان تدريب الفريق الاول بشكل موقت بانتظار تعيين مدرب بشكل رسمي، وسيشرف على الفريق اقله في مباراتين ضد الافيس السبت في الدوري المحلي وضد دينامو كييف الاوكراني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وكشف لابورتا بأن مجلس إدارة النادي قام باقالة كومان من منصبه "لأن الامور لم تعد تحتمل" ولأن الفريق "لم يكن في الطريق لتحقيق الأهداف وهي احراز الالقاب".

وتابع "على الأرجح، كان يتعيّن علينا إقالة كومان في وقت سابق وأنا تحمل مسؤولية ذلك. اعتقدنا بأنه في حاجة الى دعمنا في مرحلة ما لكننا كنا نهوي تباعا".

© 2021 AFP