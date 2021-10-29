مونتيري بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف بعد نهائي مكسيكي جدلي

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مونتيري المكسيكي يحتفل بفوزه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف بعد فوزه في النهائي على مواطنه أميركا في ملعب "بي بي في ايه بانكومر" في مونتيري في 28 تشرين الاول/اكتوبر

مكسيكو (أ ف ب)

توج مونتيري بطلا لدوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزٍ شابه الجدل على حساب كلوب أميركا بهدف دون رد في نهائي مكسيكي بحت الخميس.

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وسجل المكسيكي المولود في الأرجنتين روخيليو فونيس موري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة على ملعب "بي بي في ايه بانكومر" الخاص بمونتيري، بعدما تابع في المرمى عرضية من زميله خيسوس غايادو، ارتطمت بمدافع أميركا الأوروغوياني سيباستان كاسيريس الذي فشل في تشتيتها قبل أن تتابع طريقها نحو المهاجم.

وشاب الهدف الجدل بعد أن بدا فونيس موري في موقع متسلل عند تمريرة زميله، إلا أن ارتطام الكرة بكاسيريس وضع المهاجم في موقع مؤاتٍ ليبقي الحكم على قراره بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وشهدت نهاية المباراة دقائق مثيرة بعد أن أصاب كلوب أميركا العارضة قبل مراجعة مطوّلة لـ"في ايه آر" لإمكانية لمسة يد في المنطقة ضد مونتيري.

إلا أن الحكم لم يمنح ركلة جزاء للخصم ليحقق مونتيري لقبه الخامس أضافه الى أعوام 2011، 2012، 2013 و2019، حارمًا أميركا من لقب ثامن يعزز به رقمه القياسي.

وتأهل بالتالي مونتيري الى كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة مطلع العام 2022.

© 2021 AFP