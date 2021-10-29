نيمار يرى ضرورة "تفاهم أفضل" بين لاعبي سان جرمان

أكّد النجم البرازيلي نيمار أنه على دارية بالإمكانات الهائلة في فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، لكنه حث على ضرورة "تفاهم أفضل" بين اللاعبين إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب، وذلك خلال مقابلة بثت على موقع يوتيوب الخميس.

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وقال المهاجم البالغ 29 عامًا لقناة "فوي كلير؟؟؟" في مقابلة تم تصويرها في باريس في 27 أيلول/سبتمبر الفائت "بغض النظر عن الأسماء الموجودة في الفريق، نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معًا، إذا لم نعمل معًا، إذا لم نبذل جهودًا لصالح بعضنا البعض، فلن نحقق أمورًا كثيرة. كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بين بعضنا كي نحقق مبتغانا".

وأكد المهاجم أن الموسم لا زال في بدايته وأن الوقت متاحٌ أمام اللاعبين للتعرف على بعضهم.

يتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، ولكن الثلاثي الناري ليونيل ميسي-كيليان مبابي-نيمار لم يقدم بعد الشرارة المنتظرة منذ وصول الارجنتيني في آب/أغسطس الفائت. كما لم يخض بعد المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد أي مباراة لتعافيه من الإصابة.

وتابع نيمار زميل ميسي السابق في برشلونة "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يسعى الجميع للتفوق عليها، هذا واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشكيلاتها بشكل جيد للغاية. في كرة القدم، عليك أن تلعب".

© 2021 AFP