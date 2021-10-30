إصابة جنديين سوريين بقصف صاروخي إسرائيلي قرب دمشق (سانا)

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب)

أصيب جنديان سوريان بجروح السبت جراء قصف صاروخي اسرائيلي استهدف ريف دمشق، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري، فيما تردد صدى القصف في أنحاء العاصمة وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

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وقال المصدر العسكري "أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق"، ما أدى إلى "إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأوضح أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس في دمشق أصوات انفجارات متتالية بفارق زمني قصير، علماً انه من النادر أن تستهدف إسرائيل مواقع سورية خلال ساعات النهار.

ودمّر القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لإيران ومجموعات موالية لها في منطقتي قدسيا والديماس. وسبق لإسرائيل ان استهدفت المنطقة مرات عدة.

وقتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق، في 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

© 2021 AFP