السدّ متمسك بتشافي "هو في قمّة تركيزه"

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

الدوحة (أ ف ب)

قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكّدا انه "مركّز بشكل كامل" على ناديه الحالي.

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غرّد بطل قطر "تفاعلاً مع ما هو متداول في الايام السابقة تؤكد إدارة #السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري و اللقب".

ويقود تشافي (41 عاماً) فريقه السبت في مباراة ضد الأهلي ضمن الدوري القطري لكرة القدم.

ويُعدّ لاعب الوسط السابق من أبرز المرشحين لخلافة كومان، بعد البداية السيئة لبرشلونة هذا الموسم. يحتل المركز التاسع في الليغا وقدّم بداية كارثية في دوري أبطال أوروبا.

وأقر رئيس برشلونة جوان لابورتا الجمعة انه يرغب في يوم من الأيام خلال ولايته التعاقد مع تشافي لتدريب فريقه "لكن ثمة احتمالات أخرى" للتعاقد مع مدرب جديد.

قال لابورتا العائد لرئاسة النادي الكاتالوني "قلتها عندما ذهب إلى قطر، ان تشافي سيدرب برشلونة في يوم من الأيام، في الواقع أحب أن يحدث ذلك خلال رئاستي، لكن لا أعلم متى".

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

وكان موقع السد، نقل عن تشافي الخميس قبل مواجهة الأهلي، تعليقاً على ما اعتبرها "أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق": "أنا حاليا اركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيئ آخر".

واستلم سيرجي بارجوان تدريب الفريق الاول بشكل موقت بانتظار تعيين مدرب بشكل رسمي، وسيشرف على الفريق اقله في مباراتين ضد الافيس السبت في الدوري المحلي وضد دينامو كييف الاوكراني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وكشف لابورتا بأن مجلس إدارة النادي قام باقالة كومان من منصبه "لأن الامور لم تعد تحتمل" ولأن الفريق "لم يكن في الطريق لتحقيق الأهداف وهي احراز الالقاب". تابع "على الأرجح، كان يتعيّن علينا إقالة كومان في وقت سابق وأنا تحمل مسؤولية ذلك. اعتقدنا بأنه في حاجة الى دعمنا في مرحلة ما لكننا كنا نهوي تباعا".

© 2021 AFP