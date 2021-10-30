بطولة ألمانيا: بايرن ينتفض بخماسية في برلين ودورتموند يبقي فارق النقطة

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مهاجم بايرن ميونيخ الفرنسي كينغلسي كومان يحتفل بهدفه في مرمى أونيون برلين في الدوري الألماني في برلين في 30 تشرين الاوّل/أكتوبر 2021

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

وضع بايرن ميونيخ سقوطه التاريخي في كأس ألمانيا واستعاد عادات الفوز في الدوري المحلي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أونيون برلين 5-2 ليعزز صدارته، فيما لاحقه بوروسيا دورتموند كظله بعد فوزه على ضيفه كولن 2-صفر السبت في المرحلة العاشرة.

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ورفع الفريق البافاري الذي حقق فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادل خسارة، رصيده في المركز الاوّل إلى 25 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن دورتموند، فيما أبقى فرايبورغ الثالث على فارق النقاط الثلاث مع المتصدر بفوزه على غرويتر فورث 3-1.

في العاصمة، استعاد بايرن هيبته التي فقدها أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارة مذلة بخماسية في دور الـ 16 من الكأس المحلية هي الاقسى له منذ عام 1978، بفوزه على أونيون برلين، مسجلاً للمرة الرابعة هذا الموسم خماسية في مرمى منافسيه.

واستعد بايرن بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي منتصف الأسبوع المقبل ضد بنفيكا البرتغالي (فاز البافاري ذهاباً برباعية نظيفة) في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيسمح له الفوز بضمان تأهله رسمياً إلى الدور التالي لأنه يتصدر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات.

وفرض العملاق البافاري نفسه أمام خصم عنيد فشل في الفوز عليه في الموسم الماضي (1-1 ذهاباً وإياباً)، حيث كان أونيون برلين الفريق الوحيد الذي لم ينجح في الفوز عليه في طريقه للفوز بلقبه التاسع توالياً.

فرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجماً للشوط الأوّل، فافتتح التسجيل عبر ركلة جزاء بعد لمسة يد على بول ياكيل داخل المنطقة اثر تسديدة من لوروا سانيه (15)، قبل أن يضاعف النتيجة من ركلة حرة لعبها يوزوا كيميش إلى توماس مولر فثبتها الأخير للبولندي الذي سددها بينية بقدمه اليمنى إلى أسفل القائم بعيداً عن متناول الحارس أندرياس لوتي (23).

وهو الهدف الثاني عشر لليفاندوفسكي متصدر ترتيب الهدافين في الدوري.

وتابع بايرن ضغطه، فأضاف الثالث بعدما تحوّل سانيه الذي أهدر قبلها بقليل فرصة بعد انفراده بالحارس لوتي اثر استعراض مهاري من ليفاندوفسكي، إلى هداف اثر تمريرة عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان على الرواق الايمن، اصطدمت بمولر وتحولت إلى لاعب الوسط الذي تابعها بسهولة في الشباك الخالية (35).

وأعاد برلين الامل لجماهيره بتسجيله هدف تقليص الفارق 1-3 بعد تمريرة من الياباني جينكي هاراغوشي داخل المنطقة إلى المدافع نيكو غييسيلمان تابعها تسديدة بالقدم اليسرى أصابت القائم وهزت شباك الحارس القائد مانويل نوير الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات (43).

قضى بايرن على آمال مضيفه في الشوط الثاني، بعدما توغل كومان في منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية بقدمه اليمنى في شباك الحارس (61)، قبل أن يسجل البديل المدافع النروجي يوليان رييرسون الهدف الثاني للفريق المضيف بتسديدة سهلة في الشباك الخالية من الحارس نوير الذي خرج لمحاولة قطع تمريرة البديل الآخر كيفن بهرنس من دون أن ينجح (65).

ومع دخول الفرنسي دايوت أوباميكانو بدلاً من مواطنه لوكا هرنانديز المصاب، استعاد البديل الكرة وركض لمسافة 70 متراً ليمرر داخل منطقة الجزاء إلى مولر، فسدد الاخير بقدمه اليمنى في الشباك (79).

في المباراة الثانية على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند، افتتح الفريق الاصفر والأسود التسجيل في الدقيقة 40 بفضل لاعبه المتألق في الفترة الأخيرة البلجيكي ثورغان هازار الذي كسر مصيدة التسلل وتابع برأسه تمريرة عرضية من 20 متراً من الانكليزي جود بيلينغهام.

وعوض دورتموند قلّة نجاعة لاعبيه في بداية المباراة، رافعاً من وتيرته مع مرور الدقائق بفضل "المتفجر" ماريوس وولف على الرواق الايسر وبيلينغهام في الوسط.

واضاف اللاعب الشاب البديل ستيفن تيغيس (23 عاماً) الثاني بعد تمريرة من يوليان برانت في الدقيقة 63.

وخاض دورتموند اللقاء من دون مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ براوت هالاند الذي سيبتعد عن الملاعب "لعدة اسابيع" بحسب تصريح مدربه ماركو روزه للتعافي من اصابة في وركه.

وتحضّر دورتموند للقاء حاسم في دوري الابطال حيث يواجه إياباً اياكس الهولندي على أرضه، في محاولة للثأر من خسارته برباعية نظيفة ذهاباً ما سمح للأخير بتصدر مجموعته الثالثة مع 9 نقاط متقدماً بفارق 3 عن الفريق الألماني.

© 2021 AFP