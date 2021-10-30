بطولة إسبانيا: ثنائية فينيسيوس تُعيد ريال مدريد الى الانتصارات والصدارة

خوسيه خوردان ا ف ب

البرازيلي فينيسيوس جونيور يحتفل بتسجيله هدف لريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب "مارتينس فاليرو" في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021

التشي (إسبانيا) (أ ف ب)

سجل البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ثنائية ليعيد ريال مدريد الى نغمة الانتصارات وصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه السبت 2-1 على مضيفه إلتشي، فيما لحق به إشبيلية بعد فوزه على ضيفه أوساسونا 2-صفر ضمن افتتاح المرحلة الثانية عشرة.

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وأحرز فينيسيوس (21 عامًا) الهدفين في الدقيقتين 22 و73 رافعًا رصيده الى سبعة أهداف في الليغا، ليحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف زميله الفرنسي كريم بنزيمة (9) الذي غاب عن مباراة اليوم.

وأكمل أصحاب الارض ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين بعد طرد راوول غوتي إثر إنذار ثانٍ (63) قبل أن يقلص البديل بيري ميا الفارق (86).

وكان نادي العاصمة اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه ضد أوساسونا الأربعاء في أعقاب فوزه بالكلاسيكو ضد غريمه برشلونة في معقل الاخير الاسبوع الفائت.

ورفع فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي رصيده الى 24 نقطة من 11 مباراة (لديه مباراة مؤجلة) بفارق الأهداف عن إشبيلية الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة أيضاً، وعن ريال سوسييداد الثالث الذي سيستعيد الصدارة في حال فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو الاحد في ديربي الباسك.

-"لست ساحراً"-

وأثنى أنشيلوتي مع نهاية اللقاء على فينيسيوس قائلاً "لم أفعل أي شيء على وجه الخصوص. لقد منحته فرصة للعب والثقة التي يستحقها ولأنه يلعب بشكل جيد جداً، فقد سجل الكثير من الأهداف".

وأضاف "أنا لست ساحرًا، لقد حاولت التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة. الآن لديه الثقة وكل ما يقوم به، ينجح به... يعتاد تدريجياً على اللعب أكثر قليلاً في المحور ولديه الصفات والسرعة للقيام بذلك...".

واستعد ريال مدريد بأفضل طريقة للمواجهة ضد ضيفه شاختار دانييتسك الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بعد أن اكتسحه بخماسية نظيفة في أوكرانيا في الجولة السابقة، علمًا أنه لم يحقق الفوز على ملعب سانتياغو برنابيو في آخر ثلاث مباريات في جميع المسابقات، إحداها مفاجئة أمام شيريف تيراسبول المولدافي المسابقة القارية.

وفي ظل جدول مزدحم، أبقى أنشيلوتي بنزيمة على مقاعد البدلاء ودفع بالثنائي ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان والبرازيلي رودريغو قبل أن يضطر الاخير للخروج في الدقيقة 18 إثر إصابة عضلية في الفخذ ويدخل أسينسيو مكانه.

وشهدت المباراة عودة لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش الذي غاب عن السابقة وكان أحد التغييرات الخمسة التي أجراها أنشيلوتي على التشكيلة التي بدأت ضد أوساسونا.

وهدد أصحاب الارض عبر الأرجنتيني لوكاس بوييه الذي سدد الكرة من زاوية ضيقة تصدى لها ببراعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (19).

وافتتح النادي الملكي النتيجة بهدف جميل بعدما اقتنص البرازيلي كاسيميرو الكرة من منتصف الملعب ومررها طويلة الى دياز الذي تابعها خلفية بكعب القدم الى فينيسيوس سددها بيسراه زاحفة الى يسار الحارس كيكو كاسيا (22).

وكاد دياز يضاعف تقدم الضيوف عندما توغل الى داخل المنطقة مراوغًا المدافعين وسدد عن الجهة اليمنى من زاوية ضيفة ارتطمت بالجهة الخارجية اللشباك (26).

حاول إلتشي العودة الى المباراة في الشوط الثاني ونجح في الوصول مرات عدة الى منطقة المنافس من دون أن ينجح في هز الشباك. وتعرض لنكسة في العودة عند طرد غوتي لتدخل قاسٍ على الألماني توني كروس وتعرضه لإنذار ثانٍ (63).

دفع بعدها أنشيلوتي بداني كارفاخال وفيرلان مندي بدلاً من البرازلي مارسيلو ولوكاس فاسكيس اللذين عادا إلى التشكيلة الاساسية أيضًا على حساب بديليهما في المباراة.

وانتظر ريال حتى الدقيقة 73 للإفادة من النقص العددي عندما مرر مودريتش الكرة الى داخل المنطقة نحو فينيسيوس الذي غمز الكرة فوق الحارس من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى.

وهذا الهدف السابع في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم للبرازيلي، ليتفوق على ما حققه في الموسمين الماضيين عندما سجل ستةأهداف في 64 مباراة في الليغا.

وأهدى كاسيميرو هدف تقليص الفارق لأصحاب الارض عندما أخطأ في تمرير الكرة الى الرواق الايمن قطعها البديل الأرجنتيني داريو بينيديتو برأسه لتعود الى ميا الذي أسكنها الشباك (86).

إشبيلية وأمل اللقب الأول منذ 75 عاماً

وفي المباراة الثانية على ملعب رامون سانشيز-بيخوان، حقق رجال المدرب خولن لوبيتغي فوزهم السابع هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة.

ويدين النادي الأندلسي الذي يأمل في إنهاء فترة 75 عاماً من الانتظار للفوز بـ "لا ليغا" حيث فاز باللقب للمرة الأخيرة في عام 1946، بانتصاره إلى مدافعه البرازيلي دييغو كارلوس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف المهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الثاني في الدقيقة 60.

وحقق إشبيلية فوزه الثالث مقابل تعادلين في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، ليستعد بأفضل طريقة لاستحقاقه الأوروبي امام ليل الفرنسي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأبطال والذي كان سقط أمامه في فخ التعادل السلبي ذهاباً، علماً أنه يحتل المركز الثاني في مجموعته السابعة برصيد 3 نقاط فقط متاخراً بفارق أربع عن المتصدر سالزبورغ النمسوي.

وفي أبرز المباريات لاحقًا، يلعب برشلونة الجريح أولى مبارياته منذ إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان عندما يستضيف ألافيس.

© 2021 AFP