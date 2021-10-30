دورة باريس للماسترز: ديوكوفيتش قد يصطدم بروبليف في ربع النهائي

في حال عدم حدوث أي مفاجآت، من المتوقع أن يصطدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميًا مع الروسي أندري روبليف السادس في الدور ربع النهائي من دورة باريس للماسترز للألف نقطة لكرة المضرب، وفق ما أسفرت القرعة السبت.

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ويعود ديوكوفيتش الى المنافسات للمرة الأولى منذ سقوطه في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أمام الروسي دانييل مدفيديف الثاني، حارمًا الصربي من تحقيق إنجاز الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الأولى منذ 1969.

ويُعفى المصنفون الثمانية الاوائل من خوض الدور الاول الذي ينطلق الاثنين على أن يلتقي "دجوكر" في الثاني مع الفائز من المواجهة القوية التي ستجمع الإيطالي فابيو فونييني (36) والمجري مارتون فوتشوفيتش (39).

ومن المتوقع أن يلتقي ديوكوفيتش في الدور ربع النهائي مع روبليف الذي خرج الجمعة من الدور ربع النهائي لدورة سان بطرسبورغ على أرضه من المغمور الهولندي بوتيك فان دن ساندشخلوب.

وفي حال نجح في مسعاه، تنتظر ديوكوفيتش المتوج في باريس خمس مرات مواجهة قوية في نصف النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسباس الثالث أو الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (12).

في القسم الآخر من الجدول، تتجه الأنظار الى مدفيديف حامل اللقب عام 2020 الذي قد يلتقي الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس (18 عامًا) في ربع النهائي بعد أن بلغ الأخير هذا الدور في فلاشينغ ميدوز، وأقصى الجمعة الايطالي ماتيو بيريتيني في دور الثمانية أيضًا في دورة فيينا النمسوية.

أما الألماني ألكسندر زفيريف الرابع عالميًا ووصيف الموسم الماضي يبدأ مشواره في الدور الثاني ضد الاميركي ماكنزني ماكونالد أو الصربي دوشان لايوفيتش. ويشارك البريطاني أندي موراي المصنف 156 عالميًا ببطاقة دعوة.

© 2021 AFP