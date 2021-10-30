رئيس الوزراء الهندي يدعو البابا لزيارة بلاده

Handout الجهاز الاعلامي للفاتيكان/ا ف ب

صورة ملتقطة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وفرها الجهاز الإعلامي للفاتيكان تظهر البابا فرنسيس مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الفاتيكان

روما (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السبت البابا فرانسيس لزيارة بلاده، في بادرة ودية تجاه الزعيم الروحي ل1,3 مليار كاثوليكي من زعيم دولة تقطنها غالبية هندوسية.

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وكتب مودي على حسابه على تويتر بعد لقاء البابا "كان اللقاء وديا للغاية مع البابا فرنسيس. أتيحت لي الفرصة لمناقشة العديد من المواضيع معه ودعوته أيضًا لزيارة الهند".

استقبل رئيس الوزراء الهندي الذي تُتهم حكومته القومية الهندوسية بانتظام باضطهاد الأقليات الدينية، في الفاتيكان من قبل مجموعة من الحرس السويسري.

وقال الفاتيكان في بيان مقتضب إن لقاء البابا مع ناريندرا مودي تمحور على "العلاقات الودية" بين الهند والكرسي الرسولي.

في رسالة نُشرت الجمعة عشية وصول رئيس الوزراء الهندي إلى الفاتيكان، وجه المجلس الحبري للحوار بين الأديان "لأصدقائه الهندوس الأعزاء (...) أحر التحيات" بمناسبة عيد الأنوار الديني الهندوسي الذي يقام مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت جلسة السبت أول لقاء بين البابا وناريندرا مودي. وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا قبل يومين، إن اللقاء "مهم للغاية".

ويقول مسؤولون دينيون إن التمييز والعنف ضد الأقليات الدينية في الهند حيث تغلب الهندوسية يزدادان منذ تولي الحزب القومي الهندوسي "بهاراتيا جناتا" (بي جي بي) الذي يترأسه ناريندرا مودي، السلطة العام 2014.

ويستهدف العنف خصوصا مسلمي الهند الذين يشكّلون 14% من السكّان، إلا أن المسيحيين (2% من السكان) يتعرضون له أيضا.

© 2021 AFP