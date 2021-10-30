كامالا هاريس تتلقّى الجرعة الثالثة من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد

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نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتلقى الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في 30 تشرين الأول/اكتوبر 2021

واشنطن (أ ف ب)

تلقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الجرعة المعززة من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 السبت، لتشجيع الأشخاص المؤهلين على فعل الشيء نفسه.

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وقالت عن اللقاح قبل تلقي الجرعة الثالثة على يد أحد أعضاء الفريق الطبي في البيت الأبيض "قلنا ذلك منذ البداية: إنه آمن ومجاني".

وأضافت "أن الغالبية العظمى، أكثر من 90% من الأشخاص في العناية المركزة أو الذين يتوفون بسبب كوفيد-19، لم يتلقوا اللقاح، لذا لنتطعم كي نخرج من هذا الوباء".

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 745 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

وكانت هاريس (57 عاماً) قد تلقت الجرعة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2020 والثانية في كانون الثاني/يناير 2021، بحسب البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية إنها "تلبي معايير الجرعة المعززة" لأنها تعتبر "شخصاً معرضاً للإصابة بكوفيد-19 نظراً لوظيفتها" التي تتطلب السفر المتكرر ومقابلة العديد من الأشخاص.

وتمثل الجرعة المعززة من لقاح موديرنا نصف الجرعة المعتادة (50 ميكروغرام مقابل 100 للحقنتين الأوليين).

وتلقّى الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 78 عاماً، الجرعة الثالثة من اللقاح المضادّ لكوفيد-19، في حدث نقلت شبكات التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء بهدف تشجيع الأميركيين المخوّلين تلقّي هذه الجرعة المعزّزة على فعل ذلك.

وتم تطعيم نحو 80% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحوالى 70% بالكامل، فيما تلقى 9% جرعة معززة منذ تمت الموافقة عليها في أيلول/سبتمبر.

© 2021 AFP