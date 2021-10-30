مقتل ثلاثة أطفال بقصف للمتمردين في جنوب غرب اليمن (مصادر محلية وطبية)

أطفال يمنيون يساعدون في جمع الأغصان بينما يحصد المزارعون القمح في حقل بالقرب من قريتهم في ضواحي مدينة تعز الثالثة في اليمن، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021

دبي (أ ف ب)

قتل ثلاثة أطفال السبت في قصف للمتمردين اليمنيين على حي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها والتي يحاصرها الحوثيون في جنوب غرب البلد الفقير، حسبما أفادت مصادر محلية وطبية.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" نقلا عن مصادر محلية إنّ "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدف حي الكمب بقذيفة هاوزر مما أدى الى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 أخرين أحدهم بترت رجلاه وجميعهم في حالة خطرة".

وأكّد طبيب في مستشفى في تعز لوكالة فرانس برس مقتل الاطفال الثلاثة في الهجوم، مشيرا إلى أنّ حصيلّة ضحايا القصف في الحي الواقع في شرق مدينة تعز قد تكون أكبر.

وتعز الواقعة في جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بدأ النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

ويدور النزاع في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد وغربها، وحكومة يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتسبّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وأسفرت عما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكان الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جبمس ألدر قال في جنيف في وقت سابق من الشهر الحالي إنّ عشرة آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح في اليمن منذ بدء النزاع وذلك بعد عودته من مهمة في ذلك البلد.

© 2021 AFP