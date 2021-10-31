الجزائر: الرئيس تبون يأمر رسميا بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب

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في خطوة كانت متوقعة، أعلن بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية الأحد أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر شركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب بسبب "الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. على صعيد منفصل، أعربت الجزائر عن "عميق أسفها" و"عدم دعمها" قرار مجلس الأمن "المتحيز" الذي دعا "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية".

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أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد أمره لشركة سوناطراك بوقف العلاقة التجارية وعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية .

أضاف بيان الرئاسة أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد"الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر،التي تمس بالوحدة الوطنية".

الجزائر مستاءة من "تحيز" مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية

على صعيد منفصل، أعربت الجزائر عن "عميق أسفها" و"عدم دعمها" قرار مجلس الأمن "المتحيز" الذي دعا "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة خارجيتها الأحد.

وجاء في البيان "عقب اعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار رقم 2602 الذي يجدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، تعرب الجزائر عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص".

وتابع، هذا القرار "يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس".

وقال بيان وزارة الخارجية "إن الجزائر،إذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن، تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيّز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للدولة المحتلة"، في إشارة إلى المملكة المغربية.

وكانت الجزائر، التي قطعت في 24 آب/أغسطس علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن بأن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة يعد "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

وجاء في نص القرار الصادر الجمعة أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

وقالت الجزائر إنها " تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية "إن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وبينما أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة "بقرار مهم بالنظر لسياقه (...) يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى"، عبر ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار عن استيائه إزاء هذا القرار "الذي حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الأممي".

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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