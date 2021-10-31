بطولة إنكلترا: وست هام يواصل صحوته وليدز يتنفس الصعداء

لاعبو وست هام يونايتد يحتفلون بهز شباك مصيفهم استون فيلا (4-1) في الدوري الانكليزي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

لندن (أ ف ب)

واصل وست هام يونايتد صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب على مضيفه أستون فيلا 4-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وبكر وست هام بالتسجيل عبر مدافعه بنجامين جونسون في الدقيقة السابعة، وأدرك أولي واتكينز التعادل في الدقيقة 34، لكن لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس منح التقدم مجددا للضيوف بعد أربع دقائق.

وتلقى أستون فيلا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعه إزري كونسا (50)، فاستغل الفريق اللندني النقص العددي وأضاف هدفين عبر الإسباني بابلو فورنالس (80) وجارود بوين (84).

وتابع وست هام يونايتد انتفاضته منذ خسارته امام ضيفه برنتفورد 1-2 في المرحلة السابعة في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وأضاف أستون فيلا إلى ضحيتيه مضيفه إيفرتون وضيفه وجاره توتنهام (فاز عليهما بنتيجة واحدة 1-صفر)، محققا فوزه السادس هذا الموسم.

ولحق وست هام يونايتد بمانشستر سيتي الى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة وبات يتخلف بفارق الاهداف عن الاخير الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه أمام الفريق اللندني الأخر كريستال بالاس صفر-2 السبت في افتتاح المرحلة، وبفارق خمس نقاط خلف تشلسي المتصدر ونقطتين خلف ليفربول الثاني.

في المقابل، مني أستون فيلا بخسارته الرابعة تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

وفي مباراة ثانية، تنفس ليدز يونايتد الصعداء وعمق جراح مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه 2-1.

وكان ليدز يونايتد البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 56، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الإيرلندي أندرو أوموباميديلي التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن ينجح الدولي الإسباني رودريغو مورينو في تسجيل هدف الفوز للضيوف بعد دقيقتين أيضا.

وهو الفوز الثاني لليدز يونايتد هذا الموسم والثاني في مبارياته الأربع الأخيرة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وصعد إلى المركز السابع عشر، فيما مني نوريتش سيتي، الفريق الوحيد إلى جانب نيوكاسل يونايتد لم يتذوقا طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم، بخسارته الثامنة فبقي في المركز الأخير برصيد نقطتين.

© 2021 AFP