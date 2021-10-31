بطولة ايطاليا: إنتر يعزز مركزه الثالث

ماركو برتوريلو اف ب

مهاجم إنتر ميلان الدولي الارجنتيني خواكين كوريا يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى اودينيزي (2-صفر) في الدوري الايطالي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

روما (أ ف ب)

عزز إنتر بطل الموسم الماضي موقعه في المركز الثالث بفوزه على ضيفه اودينيزي 2-صفر الاحد في المرحلة الحادية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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ويدين إنتر ميلان بفوزه السابع هذا الموسم والثاني تواليا بعد خسارة وتعادل إلى مهاجمه الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 60 و67.

ورفع إنتر رصيده الى 24 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن كل من المتصدرين نابولي وميلان واللذين يلعبان لاحقا ضد ساليرنيتانا وروما تواليا.

وارتأى مدرب إنتر سيموني إنزاغي اعتماد مبدأ المداورة في تشكيلته نظرا لزحمة المباريات في الاونة الاخيرة ورحلته إلى مولدافيا الأربعاء بمواجهة شيريف تيراسبول في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث قرر الإبقاء على المهاجم الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس في دكة البدلاء وشارك بدلا منه مواطنه كوريا الى جانب المهاجم البوسني العملاق ادين دجيكو، على غرار التشيليين أليكسيس سانشيس وأرتورو فيدال، كما اراح مدافعه الهولندي ستيفان دي فري وحل بدلا منه اندريا رانوكيا.

وواجهت كتيبة إنزاغي تكتلا دفاعيا طوال ساعة في الوقت لم يكن فيه جناحها نيكولو باريلا موفقا لاهداره ثلاث فرص سانحة في الشوط الاول (8 و13 و26) قبل ان تتمكن من ايجاد ثغرة في الجدار الدفاعي بفضل كوريا الذي تلقى كرة من أليساندرو باستوني وسار بها على الجهة اليسرى وسدد في شباك حارس اودينيزي ماركو سيلفيستري (60).

وسرعان ما أضاف كوريا الهدف الثاني اثر مجهود فردي من الظهير الايمن الهولندي دنزل دامفريس (67).

وترك كوريا مكانه لسانشيس في الدقيقة 69 التي شهدت أيضا دخول فيدال مكان التركي هاكان تشالهان أوغلو.

ودفع إنزاغي بمارتينيس في الدقيقة 80 مكان دجيكو دون أن ينجح في تعزيز تقدمه، فيما حاول اودينيزي الذي لم يفز في مباريات الثماني الاخيرة وبات يتهدده الهبوط، تقليص الفارق وسجل له الاسباني جيرار ديلوفو هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (82).

هاتريك لفلاهوفيتش

ولحق فيورنتينا بلاتسيو الى المركز السادس بفوزه على ضيفه سبيتسيا بثلاثية نظيفة سجلها مهاجمه الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش في الدقائق 44 من ركلة جزاء و62 و74.

ورفع فلاهوفيتش رصيده غلى ثمانية أهداف هذا الموسم فارتقى الى المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم هيلاس فيرونا الارجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب ثنائية الفوز في مرمى يوفنتوس (2-1) السبت في افتتاح المرحلة، وبفارق هدف واحد خلف مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي المتصدر.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 18 نقطة بفارق الاهداف خلف لاتسيو الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه أتالانتا 2-2 السبت في افتتاح المرحلة.

وقلب إمبولي الطاولة على مضيفه ساسوولو وحرمه من الفوز الثالث تواليا عندما تغلب عليه 2-1.

وتقدم أصحاب الأرض أواخر الشوط الأول بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع لورنتسو تونيلي بالخطأ في مرمى فريقه (44).

لكن الضيوف انتزعوا ثلاث نقاط ثمينة بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما أندريا بينامونتي (83 من ركلة جزاء) والبديل البولندي سيمون زوركوفسكي (90+2).

وصعد إمبولي إلى المركز العاشر بفارق الاهداف خلف يوفنتوس الذي مني بخسارة مدوية أمام مضيفه هيلاس فيرونا 1-2 السبت، فيما تراجع ساسوولو إلى المركز الثاني عشر بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة.

وتعادل جنوى مع فينيتسيا صفر-صفر.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء بولونيا مع كالياري.

© 2021 AFP