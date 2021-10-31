بطولة فرنسا: ثنائية الجزائري ديلور تضع نيس في المركز الثاني

سيباستيان سالوم-غوميس اف ب

مهاجم نيس الدولي الجزائري أندي ديلور يحتفل بتسجيله ثنائية الفوز على أنجيه (2-1) في الدوري الفرنسي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

باريس (أ ف ب)

سجل المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور ثنائية سمحت لفريقه نيس بقلب تخلفه امام أنجيه إلى فوز 2-1 الأحد في المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم ليصعد الى المركز الثاني على حساب لنس المنهزم أمام ليون 1-2 السبت.

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ورفع نيس رصيده الى 23 نقطة متخلفا بفارق 8 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر.

وتقدم أنجيه عبر مهاجمه الدولي المغربي سفيان بوفال من ركلة جزاء (29)، ورد نيس في الشوط الثاني بثنائية ديلور في الدقيقتين 57 والاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة على الطاير ليرفع رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.

وهي المرة الثانية في مدى اسبوع ينجح فيها نيس في قلب تخلفه الى فوز في الدقائق الاخيرة، بعد ان تخلف الاسبوع الماضي امام ليون صفر-2 قبل انه يخرج فائزا 3-2 في الدقائق العشر الاخيرة.

في المقابل، مني أنجيه بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار.

واستغل مرسيليا بدوره خسارة لنس أمام ليون، وارتقى الى المركز الثالث بفوزه على مضيفه كليرمون بهدف وحيد سجله الدولي التركي دجنغيز أوندر بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أرتور ديسما(25).

وعاد مرسيليا الى سكة الانتصارات في توقيت مناسب بعد تعادلين مع ضيفه باريس سان جرمان صفر-صفر ومضيفه نيس 1-1.

وأكد الفريق الجنوبي استعداده الجيدة لاستضافة لاتسيو الإيطالي الخميس المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهو الفوز السادس لمرسيليا هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لنس، وبفارق نقطتين خلف نيس.

وأوقف تروا انتفاضة ضيفه رين وحرمه من الفوز الرابع تواليا عندما أرغمه على التعادل 2-2.

وكان رين البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الدولي المغربي نايف أكرد في الدقيقة التاسعة، لكن تروا رد بهدفين لمدافعه الدولي السابق عادل رامي (38) وتريستان دينغومي (40)، قبل أن يدرك مارتان تيرييه التعادل للضيوف في الدقيقة 81.

واستعاد رين المركز الخامس بفارق الاهداف من ليون بعدما رفع رصيده الى 19 نقطة مقابل 13 نقطة لتروا الرابع عشر.

فوز أول لبريست

وأكرم ستراسبورغ وفادة ضيفه لوريان برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لودوفيك أجورك (28) والسنغالي حبيب ديالو (39 و45+2) وأدريان توماسون (64).

وارتقى ستراسبورغ إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أنجيه، فيما تراجع لوريان إلى المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة خلف مونبلييه الفائز على ضيفه نانت بهدفين نظيفين سجلهما فلوران موليه (64) والعاجي الأصل إيلي واهي (71).

وأوقف بوردو نتائجه المخيبة وحقق فوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة عندما تغلب على رينس 3-2.

وقلب بوردو تخلفه بهدفين لهوغو إكيتيكي (37) وبرادلي لوكو (63) إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الجزائري الأصل ياسين عدلي (73) وجيمي بريان (78 و90+5 من ركلة جزاء).

وصعد بوردو غلى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام رينس الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.

وحقق بريست فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه موناكو بهدفين نظيفين سجلهما البينيني ستيف مونييه (18) وفرانك هونورا (79).

وتخلص بريست من المركز التاسع عشر قبل الاخير ليرتقي الى الثامن عشر الذي يخول لصاحبه خوض ملحق البقاء والهبوط ضد ثالث الدرجة الثانية، فيما تجمد رصيد موناكو عند 17 نقطة وتراجع إلى المركز العاشر.

© 2021 AFP