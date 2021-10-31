دورة ترانسيلفانيا: كونتافيت تحرز اللقب وتحجز البطاقة الأخيرة لبطولة الماسترز الختامية

ناتاليا كوليسنيكوفا اف ب/ارشيف

الاستونية أنيت كونتافيت ترد احدى الكرات في المباراة النهائية لدورة ترانسيلفانيا الرومانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

كلوج-نابوكا (رومانيا) (أ ف ب)

توجت الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية بلقب النسخة الأولى لدورة ترانسيلفانيا الرومانية الدولية في كرة المضرب بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الثانية 6-2 و6-3 الأحد في المباراة النهائية.

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وحجزت كونتافيت البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم وستقام في مدينة غوادالاخارا المكسيكية في الفترة بين الثامن و14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت كونتافيت في منافسة على البطاقة الاخيرة مع التونسية انس جابر التي تغيب عن المنافسات بسبب الإصابة.

ولحقت كونتافيت التي ستكون أول إستونية تخوض منافسات البطولة الختامية، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا والتشيكيتين باربورا كرايتشيكوفا وكارولينا بليشكوفا واليونانية ماريا ساكّاري والبولندية إيغا شفيونتيك والإسبانيتين غاربيني موغوروسا وباولا بادوسا.

وهو اللقب الرابع لكونتافيت هذا العام في أفضل موسم في مسيرتها الاحترافية بعد كليفلاند الأميركية وأوسترافا التشيكية وموسكو الأسبوع الماضي.

وهو الفوز الأول لكونتافيت على هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا في أربع مواجهات بينهما، والفوز الـ26 للاستونية في مبارياتها الـ28 الأخيرة.

© 2021 AFP