دورة سان بطرسبورغ: تشيليتش يحرز اللقب الـ20 في مسيرته الاحترافية

الكرواتي مارين تشيليتش لحظة الارسال في المباراة النهائية لدورة سان بطرسبورغ الروسية في كرة المضرب في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

سان بطرسبورغ (أ ف ب)

أحرز الكرواتي العملاق مارين تشيليتش اللقب الـ20 في مسيرته الاحترافية عندما ظفر بدورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية اثر تغلبه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-3) و4-6 و6-4 الأحد في المباراة النهائية في ساعتين و23 دقيقة.

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وبات تشيليتش البالغ من العمر 33 عاما، سادس لاعب بين الممارسين الحاليين للكرة الضفراء، يصل حاجز 20 لقبا حيث انضم إلى السويسري روجيه فيدرر (103)، الإسباني رافايل نادال (88)، الصربي نوفاك ديوكوفيتش (85)، البريطاني آندي موراي (46) والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو (22).

وهو اللقب الثاني لتشيليتش، المصنف ثالثا عالميًا سابقًا والـ35 حاليا، في سان بطسربورغ بعد الأول عام 2011، والرابع في روسيا بعد تتويجه مرتين بلقب دورة موسكو عامي 2014 و2015.

وكان تشيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى عام 2014، قريبا من اللقب الثالث في موسكو الأسبوع الماضي حيث حل وصيفا للروسي أصلان كاراتسيف.

© 2021 AFP