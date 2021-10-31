دورة فيينا: زفيريف يحرز اللقب الخامس هذا العام

الالماني ألكسندر زفيريف يقبل كأس دورة فيينا الدولية في كرة المضرب عقب تتويجه بلقبها في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

توج الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا بطلا لدورة فيينا الدولية في كرة المضرب بفوزه على الأميركي فرانسيس تيافوي الصاعد من التصفيات 7-5 و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

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وهو اللقب الثامن عشر لزفيريف، الرابع عالميا، في مسيرته الاحترافية والخامس هذا الموسم بعد أكابولكو المكسيكية ومدريد وسينسيناتي الاميركية (كلاهما ضمن دورات الماساسترز للألف نقطة)، إضافة غلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

وقال زفيريف الذي فاز بجميع المباريات النهائية التي خاضها حتى الآن هذا العام: "لم يسمح لي باللعب بالطريقة التي أردت أن ألعب بها، لقد كان جيدًا من الناحية التكتيكية"، مضيفا "لكنني سعيد بالفوز وأنا سعيد بلقبي الخامس لهذا العام وأنا سعيد بأول لقب لي في فيينا، لذلك كان يومًا جيدًا".

وتابع الألماني الذي كرر انجازه عام 2017 عندما فاز بخمسة ألقاب: "أعتقد أن الألعاب الأولمبية أعطتني الكثير من الثقة وأعتقد أنني أستطيع المنافسة على أي لقب".

وحرم زفيريف منافسه الأميركي من لقبه الثاني في ثالث مباراة نهائية في مسيرته الاحترافية (توج في ديلراي بيتش الاميركية عام 2018 وخسر دورة إستوريل البرتغالية في العام ذاته.

وفجر تيافوي مفاجأة من العيار الثقيل في دورة فيينا عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف أول في الدور الثاني، ثم الارجنتيني دييغو شفارتسمان الثامن في ربع النهائي والايطالي يانيك سينر السابع في نصف النهائي.

وقال تيافو: "كنت أعرف أنني قادر على قضاء أسبوع مثل هذا. ليس من السهل التغلب على لاعب جيد بعد لاعب آخر جيدا. هؤلاء الرجال جيدون جدا. لقضاء أسبوع كهذا وتعلم أنه يمكنك القيام بذلك وليس فقط هزيمة لاعب واحد كبير ولكن ثلاثة لاعبين رائعين، أمر رائع".

© 2021 AFP