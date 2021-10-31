دوري "أن بي ايه": تغريم دورانت 25 الف دولار لرميه الكرة في المدرجات

نجم بروكلين نتس كيفن دورانت في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد ميام هيت في الدوري الاميركي لكرة السلة. 27 تشرين الاول/اكتوبر 2021

اعلنت رابطة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة أنها غرمت نجم بروكلين نتس كيفن دورانت مبلغا مقداره 25 الف دولار لرميه الكرة في مدرجات ملعب "باركلي سنتر ارينا" يوم الجمعة.

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وانهى دورانت المباراة ضد انديانا بايسزر (105-98) بتسجيله 22 نقطة و11 متابعة في 37 دقيقة لعب وقد عوقب لخطأ ارتكب عليه قبل نهاية الربع الثالث باربع دقائق و40 ثانية، لكن بدل ان يعطي الكرة الى الحكم سددها في المدرجات.

واعتبر حكم المباراة شون رايت بان تصرف دورانت كان يستوجب الطرد لكنه أكمل المباراة وقال في هذا الصدد "في لحظة تصرف دورانت، ظن المراقب الذي اتخذ القرار بان تسديد الكرة في المدرجات لم يكن قويا. لكن بعد مراجعة اللقطة على الفيديو تبين بان دورانت سدد الكرة بعنف وكان يستحق الطرد".

© 2021 AFP